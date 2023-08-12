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    15:26, 12 Август 2023 | GMT +6

    Астана превратится в «город-сад»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году на территории столицы будет высажено 1 млн зеленых насаждений. Об этом сообщили в акимате города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году акимат начал большую работу по превращению Астаны в «город-сад». Эта работа будет вестись по примеру развитых «зеленых городов» мира. Разработана концепция по озеленению территории Астаны с дальнейшим утверждением точечной стратегии на ближайшие 5 лет (далее – концепция). Она будет дополнена проектом «схема развития и озеленения общественного пространства города до 2030 года» (с указанием ежегодно фактически озелененных улиц, парков, скверов, сроков посадки, видового состава зеленых насаждений и др.). Концепция направлена на обеспечение условий для создания устойчивой и эффективной системы озеленения, в которой разработаны основные принципы и направления стратегического градостроительного развития системы городского озеленения, учитывающие современные подходы и методы оптимизации городской среды, направленные на доступность и комфорт человека в урбанизированной среде», - отмечается в ответе акимата на официальный запрос агентства.

    В этом году финансирование озеленения города увеличено в два раза.

    «Также в этом году будет высажено порядка 1 млн зеленых насаждений, в том числе более 452 тыс. на территории города и более 457 тыс. на территории «зеленого пояса». Определены участки посева и их видовой состав. Работы по озеленению будут продолжены в период осенней посадки и осеннего экологического месячника «Зеленая Астана», - сообщили в акимате.


    Теги:
    Акимат Экология Астана Благоустройство
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