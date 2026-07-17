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    «Астана» подписала хорватского нападающего и молодого казахстанского полузащитника

    Футбольный клуб «Астана» в последний день летнего трансферного окна в Казахстанской Премьер-лиге официально заявил двух новичков — полузащитника Армана Варданяна и хорватского нападающего Николу Бурича, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sport.kz.

    «Астана» подписала хорватского нападающего и молодого казахстанского полузащитника
    Коллаж/Kazinform

    Футбольный клуб «Астана» в последний день летнего трансферного окна в Казахстанской Премьер-лиге официально дозаявил двух новичков.

    Состав столичной команды пополнил 20-летний казахстанский полузащитник Арман Варданян, перешедший из армянского «Гандзасара». Ранее футболист выступал за экибастузский «Батыр».

    Линию атаки усилит 29-летний хорватский нападающий Никола Бурич. Воспитанник загребского «Динамо» за карьеру выступал за клубы Хорватии, Италии, Словении и Албании. Его последней командой была албанская «Эгнатия».

    Напомним, «Астана» завершила выступление в Лиге конференций, уступив албанскому «Динамо Сити».

    Футбол Казахстан ФК «Астана»
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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