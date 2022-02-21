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«Астана» победила в общекомандном зачете велогонки «Вуэльты Андалусии»

21 Февраля 2022 15:11
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«Астана» победила в общекомандном зачете велогонки «Вуэльты Андалусии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велогонщик Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес стал третьим в генеральной классификации «Вуэльты Андалусии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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На решающем этапе гонщики Astana Qazaqstan Team сделали все возможное для того, чтобы постараться привести своего лидера Мигеля Анхеля Лопеса к победе в общем зачете. Команда мощно отработала весь этап, и сам Мигель Анхель предпринял хорошую атаку на заключительных двух километрах гонки. Но этого оказалось недостаточно – группа фаворитов прибыла к заключительным 500 метрам дистанции вместе, после чего в спринте в подъем Ваут Пулс сумел защитить свое лидерство и победу в общем зачете, в то время как Мигель Анхель Лопес занял итоговое третье место в генеральной классификации «Вуэльты Андалусии».

«Что ж, мы сделали все, что смогли, и ребята выложились на протяжении всего этапа, а также, в финале. Евгений Федоров проделал великолепную работу, мощно работая в пелотоне, а затем Харольд Техада и Алексей Луценко поддержали меня на подъеме до момента моей атаки. На самом деле, гора оказалась слишком быстрой и недостаточно сложной, не такой, как мы думали. В итоге, я занял третье место в общем зачете», – сказал Мигель Анхель Лопес.

Победителем финального этапа стал гонщик из позднего отрыва – Леннард Камна атаковал сольно на последней горе, одержав победу. Гонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко финишировал восьмым.

В генеральной классификации Ваут Пулс стал итоговым победителем, Кристиан Родригес и Мигель Анхель Лопес дополнили подиум. Алексей Луценко занял 9-е место, а Харольд Техада стал 12-м.

Astana Qazaqstan Team одержала победу в общекомандном зачете «Вуэльты Андалусии».

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