«Астана» победила в общекомандном зачете велогонки «Вуэльты Андалусии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велогонщик Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес стал третьим в генеральной классификации «Вуэльты Андалусии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

На решающем этапе гонщики Astana Qazaqstan Team сделали все возможное для того, чтобы постараться привести своего лидера Мигеля Анхеля Лопеса к победе в общем зачете. Команда мощно отработала весь этап, и сам Мигель Анхель предпринял хорошую атаку на заключительных двух километрах гонки. Но этого оказалось недостаточно – группа фаворитов прибыла к заключительным 500 метрам дистанции вместе, после чего в спринте в подъем Ваут Пулс сумел защитить свое лидерство и победу в общем зачете, в то время как Мигель Анхель Лопес занял итоговое третье место в генеральной классификации «Вуэльты Андалусии».

«Что ж, мы сделали все, что смогли, и ребята выложились на протяжении всего этапа, а также, в финале. Евгений Федоров проделал великолепную работу, мощно работая в пелотоне, а затем Харольд Техада и Алексей Луценко поддержали меня на подъеме до момента моей атаки. На самом деле, гора оказалась слишком быстрой и недостаточно сложной, не такой, как мы думали. В итоге, я занял третье место в общем зачете», – сказал Мигель Анхель Лопес.

Победителем финального этапа стал гонщик из позднего отрыва – Леннард Камна атаковал сольно на последней горе, одержав победу. Гонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко финишировал восьмым.

В генеральной классификации Ваут Пулс стал итоговым победителем, Кристиан Родригес и Мигель Анхель Лопес дополнили подиум. Алексей Луценко занял 9-е место, а Харольд Техада стал 12-м.

Astana Qazaqstan Team одержала победу в общекомандном зачете «Вуэльты Андалусии».