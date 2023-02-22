Астана по-прежнему «утопает в смоге» - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в 2019 году был построен магистральной газопровод «Сарыарка», вдоль которого была подведена соответствующая инфраструктура и установлены необходимые пусковые комплексы. При этом отмечу, что основная задача Министерства энергетики – это добыть газ, переработать и довести его до региона. А вот задача акиматов – довести этот газ до потребителей, сделав процедуру подключения доступной, простой и понятной», - сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем, как отметил Премьер-Министр, темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне.

«Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение.И это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ. Например, в селе Бигаш Алматинской области жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. Жители аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидают голубое топливо на протяжении нескольких лет. В селе Зелёное Западно-Казахстанской области провели газ еще в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что кроме сельских населенных пунктов в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом.

«В итоге, сами видите, Астана по-прежнему «утопает в смоге» и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы.

Акимам регионов и компании «QazaqGaz» взять эти вопросы на особый контроль. Надо тесно работать с населением и решать все возникающие вопросы», - резюмировал Алихан Смаилов.