Астана ожидает приезда более пяти тысяч гостей AIF: сколько заработает столица

В списке посетителей — участники форума, главы делегаций и руководители компаний, сопровождающие лица и свыше 100 журналистов зарубежных СМИ.

По данным организаторов форума, гости забронировали номера в 37 крупных отелях города. Заполняемость гостиниц категории 4 звезды с 26 по 31 мая 2025 года составила от 50 до 90%, категории 5 звезд — от 90 до 100%.

К сведению, за аналогичный период 2024 года заполняемость гостиниц категории 4 звезды составляла от 30 до 60%, категории 5 звезд — от 50 до 60%.

Отметим, что средний расход делового туриста за день пребывания в городе составляет 177 тысяч тенге (проживание, питание, такси, развлечения и шопинг), а средняя продолжительность пребывания — 3 дня.

Благодаря участию иностранных гостей, совокупный экономический эффект мероприятия для столицы и всей страны оценивается более чем в 2,6 миллиарда тенге.

Ранее в Астане состоялся круглый стол на тему «Закон и порядок: гарантия общественной стабильности».