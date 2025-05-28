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    18:22, 27 Май 2025 | GMT +5

    Астана ожидает приезда более пяти тысяч гостей AIF: сколько заработает столица

    В столицу Казахстана начали прибывать участники Astana International Forum, который состоится 29–30 мая. По сообщению организаторов, ожидается приезд более пяти тысяч иностранных посетителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана
    Фото: Kazinform

    В списке посетителей — участники форума, главы делегаций и руководители компаний, сопровождающие лица и свыше 100 журналистов зарубежных СМИ.

    По данным организаторов форума, гости забронировали номера в 37 крупных отелях города. Заполняемость гостиниц категории 4 звезды с 26 по 31 мая 2025 года составила от 50 до 90%, категории 5 звезд — от 90 до 100%.

    К сведению, за аналогичный период 2024 года заполняемость гостиниц категории 4 звезды составляла от 30 до 60%, категории 5 звезд — от 50 до 60%.

    Отметим, что средний расход делового туриста за день пребывания в городе составляет 177 тысяч тенге (проживание, питание, такси, развлечения и шопинг), а средняя продолжительность пребывания — 3 дня.

    Благодаря участию иностранных гостей, совокупный экономический эффект мероприятия для столицы и всей страны оценивается более чем в 2,6 миллиарда тенге.

    Ранее в Астане состоялся круглый стол на тему «Закон и порядок: гарантия общественной стабильности». 

    Теги:
    Форум Астана Экономика
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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