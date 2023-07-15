«Астана Опера» завершит десятый юбилейный сезон грандиозным симфоническим концертом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сцене Большого зала «Астана Опера» 16 июля пройдет масштабное закрытие десятого юбилейного сезона. Вниманию публики предложат программу главного дирижера театра «Астана Опера» всемирно известного маэстро Алана Бурибаева, вечер украсит премьера сюиты из оперы «Курмангазы» Ахмета и Газизы Жубановых, а также произведения Антонина Дворжака и Густава Малера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Симфонический оркестр театра «Астана Опера» под управлением лауреата Государственной премии РК, Заслуженного деятеля Казахстана Алана Бурибаева подарит слушателям настоящий праздник высокого искусства, на котором впервые в Казахстане выступит знаменитая виолончелистка с мировым именем Цзин Чжао. Прославленные музыканты представят произведения выдающихся композиторов на закрытии юбилейного сезона и Международного фестиваля «Опералия», проходящего под эгидой Министерства культуры и спорта РК.

«Мы начинаем вечер с премьеры Симфонической сюиты из оперы «Курмангазы» Ахмета Жубанова и Газизы Жубановой, подчеркнув таким образом, что одним из самых главных направлений деятельности «Астана Опера» является поддержка нашего национального искусства. Ахмет Куанович мечтал написать оперу о Курмангазы, но не успел. К сожалению, его земной век оборвался, и поэтому завершила это произведение его дочь – Газиза Ахметовна. Для концертного исполнения сюиты я выбрал несколько ярких симфонических отрывков из этой сильной оперы. Инструментовка Газизы Ахметовны красочна, расширена ударная часть оркестра, том-томы, бонги, маракас, колокола, вибрафон, ксилофон и другие ударные инструменты вносят особый колорит в оркестровку «Курмангазы». Далее, вместе со знаменитой, великолепной виолончелисткой, Цзин Чжао, мы исполним шедевр Антонина Дворжака – его виолончельный концерт. Ранее мы работали вместе с ней в Японии, и я очень рад, что она приняла приглашение выступить в Астане. А завершим концерт и юбилейный театральный сезон грандиозной Первой симфонией Малера «Титан». Когда я только начал работать здесь, то сразу поставил амбициозную цель: с оркестром «Астана Опера» исполнить все симфонии Густава Малера. Густав Малер – один из самых крупнейших композиторов конца 19-го и начала 20-го веков, и исполнение его симфоний – это всегда огромное событие. Почти все его симфонии написаны для колоссального состава оркестра, а уровень требований к исполнителям можно запросто назвать виртуозным. Мы уже играли его Вторую, Пятую и Восьмую симфонии, и после этого совершенно закономерно исполнить сверхоригинальную Первую, узнать с чего же всё началось, а для нас большой радостью будет осознание того, что мы с нашим оркестром уже приближаемся к середине цикла всех симфоний Малера», - рассказал о подробностях вечера Алан Бурибаев.

В свою очередь Цзин Чжао поделилась своими эмоциями и воспоминаниями в преддверии значимого для театра события.

«Я познакомилась с маэстро Аланом Бурибаевым в Японии в 2016 году. Все говорили мне, что я обязательно должна играть с этим маэстро, что он великолепный дирижер, к счастью, нам удалось поработать вместе! С ним я исполнила пьесу для виолончели с оркестром Kol Nidrei Макса Бруха и Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром П. Чайковского. Меня очень впечатлила репетиция, у маэстро просто невероятная чуткость, он сразу чувствует, что хочет солист, мне даже не нужно было говорить! И он сразу переходит к делу, чтобы сказать, что нужно оркестру, у него такая магия и сила «вытащить» музыку из каждого музыканта, и, конечно же, оркестр стал звучать все лучше и лучше», - подчеркнула инструменталистка.

Сама же Цзин Чжао обладает тонкой музыкальностью и виртуозностью, она зарекомендовала себя на международном уровне как одна из самых разносторонних виолончелисток своего поколения. Начала музыкальное образование в Китае и Японии, получив щедрую помощь от маэстро Сэйдзи Одзавы, затем продолжила учебу в Академии Караяна при Берлинском филармоническом оркестре. Несмотря на широкую географию гастролей, на сцене «Астана Опера» Цзин Чжао выступит впервые.

«Концерт для виолончели с оркестром си минор А. Дворжака – один из наиболее значимых концертов для всех виолончелистов мира, для меня это произведение как симфония, партия оркестра – как море, а сольная партия виолончели – как лодка в море, или вселенная и звезда. Здесь поразительная оркестровка, и нет ни одного другого концерта для виолончели с такой невероятной оркестровкой, как в концерте для виолончели А. Дворжака. В этом произведении есть все, это грандиозное, красивое, глубокое и эмоциональное сочинение, партия виолончели как можно лучше раскрывает возможности этого инструмента, в этой композиции мастерская структура. И каждое исполнение этого произведения – вызов для возможностей солиста», - заключила Цзин Чжао.

Начало концерта в 18:00.