«Астана Опера» может быть заминирована

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В администрацию театра «Астана Опера» сообщили о взрывном устройстве, заложенном в здании. Информацию подтвердили в пресс-службе театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам пресс-службы «Астана Опера», сегодня в 11:45 в администрацию доложили о самодельном взрывном устройстве, заложенном в здании театра.

Все зрители и коллектив театра были эвакуированы из здания. Сейчас полиция проводит экспертизу устройства.

Корреспонденты агентства «Казинформ» направили запрос в Департамент полиции Нур-Султана в связи с инцидентом, на данный момент в ведомстве готовят информацию.