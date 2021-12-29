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«Астана Опера» может быть заминирована
29 Декабря 2021 13:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В администрацию театра «Астана Опера» сообщили о взрывном устройстве, заложенном в здании. Информацию подтвердили в пресс-службе театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По словам пресс-службы «Астана Опера», сегодня в 11:45 в администрацию доложили о самодельном взрывном устройстве, заложенном в здании театра.
Все зрители и коллектив театра были эвакуированы из здания. Сейчас полиция проводит экспертизу устройства.
Корреспонденты агентства «Казинформ» направили запрос в Департамент полиции Нур-Султана в связи с инцидентом, на данный момент в ведомстве готовят информацию.
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