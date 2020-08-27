«Астана Опера» даст праздничный онлайн-концерт к 25-летию Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный концерт к 25-летию Конституции РК представит «Астана Опера» накануне дня празднования юбилейной даты – 29 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Концерт можно будет увидеть на YouTube - канале театра и на Tengri TV.

«Мы с радостью приглашаем всех казахстанцев к просмотру замечательного концерта, подготовленного солистами оперной труппы нашего театра. Во время карантина, к сожалению, у нас нет возможности провести праздничное мероприятие так, как это было раньше, но нет сомнений, что онлайн-программа подарит прекрасное настроение зрительской аудитории. Безусловно, День Конституции — это один из главных государственных праздников Казахстана, мы чтим и уважаем основной закон страны, который закрепил основы государственности и жизни нашего общества. В этот замечательный день мы желаем казахстанцам согласия и стабильности, пусть счастье и благополучие царит в каждой семье, а стремление к новым победам во имя процветания нашей Родины приведет нас к большим успехам», - пожелал заведующий оперной труппой «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

В этот вечер свое искусство представят онлайн яркие талантливые артисты: Жанат Шыбыкбаев, Жан Тапин, Меир Байнеш, Беимбет Танарыков, Айзада Капонова, Салтанат Муратбекова, Бибигуль Жанузак, Жамиля Джаркимбаева, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Рамзат Балакишиев, Назым Сагинтай, Ержан Саипов, Галия Байгазинова, Курванжан Ахатов, Жанар Ахметова, Раушан Бескембирова, Ирина Кургузкина и многие другие, а также ансамбль «Dolce».

В разнообразную программу вошли казахские народные песни, патриотические и лирические композиции о Родине. Многие из этих авторских мелодий давно стали народным достоянием, которые рассказывают о единстве и сплоченности казахстанцев.

«В данном концерте я исполняю народную песню «Ақ бақай». Подготовка шла с большим удовольствием, потому что все мы соскучились по сцене, по творчеству. Незадолго до самого концерта у меня была репетиция с концертмейстером Раушан Бескембировой, затем прошла генеральная репетиция и самый ответственный момент – участие в нашем музыкальном вечере. Мне бы хотелось, чтобы наша публика насладилась творчеством певцов «Астана Опера», пусть даже онлайн, но все же я уверен, что карантин скоро закончится и мы вновь встретимся с поклонниками нашего творчества в новом, восьмом сезоне», - отметил ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин.

Начало концерта в 18:00.