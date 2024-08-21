«Астана Моторс» подарила призерам Олимпиады автомобили Hyundai

Премиальный Hyundai Santa Fe, а также два автомобиля Hyundai Tucson подарила компания «Астана Моторс» призерам XXXIII летних Олимпийских игр в Париже Гусману Кыргызбаеву, Нариману Курбанову и Исламу Сатпаеву. Ключи от автомобилей вручил аким Алматы Ерболат Досаев, передает агентство Kazinform.

Фото: «Астана Моторс»

Гимнаст Нариман Курбанов, обладатель серебряной медали, получил в подарок Hyundai Santa Fe, а бронзовые призеры – дзюдоист Гусман Кыргызбаев и спортсмен по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев стали обладателями автомобилей Hyundai Tucson.

- Мы благодарны и гордимся высокими результатами наших соотечественников. Hyundai любят по всей стране, это чемпион продаж автомобилей в Казахстане, и мы с радостью дарим Нариману, Гусману и Исламу самые популярные модели Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson производства алматинского завода Hyundai Trans Kazakhstan. Желаем призерам Олимпиады счастливых путешествий по Казахстану и новых побед на мировой спортивной арене, – отметил CEO «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев.

Фото: «Астана Моторс»

Напомним, что алматинские спортсмены в составе Национальной сборной принесли в копилку наибольшее количество медалей для Казахстана.