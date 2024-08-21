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    09:00, 21 Август 2024 | GMT +6

    «Астана Моторс» подарила призерам Олимпиады автомобили Hyundai

    спортсмены авто олимпиада
    Фото: «Астана Моторс»

    Премиальный Hyundai Santa Fe, а также два автомобиля Hyundai Tucson подарила компания «Астана Моторс» призерам XXXIII летних Олимпийских игр в Париже Гусману Кыргызбаеву, Нариману Курбанову и Исламу Сатпаеву. Ключи от автомобилей вручил аким Алматы Ерболат Досаев, передает агентство Kazinform. 

    авто олимпиада
    Фото: «Астана Моторс»

    Гимнаст Нариман Курбанов, обладатель серебряной медали, получил в подарок Hyundai Santa Fe, а бронзовые призеры – дзюдоист Гусман Кыргызбаев и спортсмен по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев стали обладателями автомобилей Hyundai Tucson.

    - Мы благодарны и гордимся высокими результатами наших соотечественников. Hyundai любят по всей стране, это чемпион продаж автомобилей в Казахстане, и мы с радостью дарим Нариману, Гусману и Исламу самые популярные модели Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson производства алматинского завода Hyundai Trans Kazakhstan. Желаем призерам Олимпиады счастливых путешествий по Казахстану и новых побед на мировой спортивной арене, – отметил CEO «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев.

    Ислам Сатпаев
    Фото: «Астана Моторс»

    Напомним, что алматинские спортсмены в составе Национальной сборной принесли в копилку наибольшее количество медалей для Казахстана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада 2024 Авто
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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