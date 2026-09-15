Astana Motors начинает производство автомобильных жгутов для Hyundai и KIA

Соглашение подписано в Сеуле в рамках визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея, передает Kazinform.

Astana Motors и южнокорейская THN Corporation подписали соглашение о предоставлении лицензии на производство автомобильных жгутов проводов в Казахстане. Первые серийные поставки намечены на декабрь 2026 года.

Церемония состоялась в Сеуле, в рамках визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея. Документ подписали CEO Astana Motors Бекнур Несипбаев и CEO THN Corporation Чэ Сынхун (Chae Seounghoon).

Соглашение предусматривает локализацию производства автомобильных жгутов для моделей Hyundai и Kia с передачей технологии. Проект реализует Kazakhstan Wire Systems, совместное предприятие Astana Motors и THN Corporation, созданное в июне 2026 года.

— Производство автомобильных жгутов проводов планируется запустить уже в декабре 2026 года в Технопарке Astana Motors в Индустриальной зоне Алматы. Инвестиции в проект составят $4,6 млн (более 2 млрд теңге). Производственная мощность — 100 тыс. комплектов автомобильных жгутов в год, — поделился деталями CEO Astana Motors Бекнур Несипбаев.

На первом этапе Kazakhstan Wire Systems обеспечит работой около 200 человек. В 2027 году численность персонала планируется увеличить до 509 сотрудников. Около 70% рабочих мест займут женщины.

В 2026 году начнется поставка автомобильных жгутов для Kia Sportage на завод KIA Qazaqstan в Костанае. В 2027 году предприятие планирует освоить выпуск жгутов для Hyundai Tucson. В дальнейшем продукция будет поставляться на Hyundai Trans Kazakhstan, Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и другие автомобильные предприятия страны.

Фото: Astana Motors

Автомобильный жгут представляет собой сложную систему проводов, кабелей, разъёмов и защитных элементов. Он объединяет электрические и электронные узлы автомобиля. Через жгуты передаются питание и сигналы для двигателя, систем безопасности, освещения, мультимедиа и электронных помощников водителя.

— Конфигурация такого компонента, как автомобильный жгут проводов, разрабатывается под конкретную модель и ее электронную архитектуру. Поэтому локальный выпуск требует доступа к инженерной документации автопроизводителя, соблюдения его стандартов качества и точной синхронизации с производственным планом автомобильного завода. Подписанное с THN Corporation соглашение закрепляет необходимые для этого лицензионные и технологические условия, — пояснил Несипбаев.

THN Corporation была основана в 1986 году. Штаб-квартира компании находится в городе Тэгу в Республике Корея. Специализируется на разработке и производстве автомобильных жгутов проводов, электрических и электронных компонентов, а также ведёт исследования в области высоковольтных систем для электромобилей.

THN является поставщиком Hyundai Motor Group и обеспечивает компонентами заводы Hyundai и Kia в разных странах. Производственная сеть компании охватывает Республику Корея, Китай, Вьетнам, Филиппины, Мексику, Парагвай и Бразилию. В 2007 году THN получила пятизвёздочный сертификат соответствия технологическим стандартам Hyundai и Kia. Акции компании обращаются на Корейской фондовой бирже.

Фото: Astana Motors

Отметим, что 15 сентября 2026 года, в рамках визита в Республику Корея, Astana Motors подписала с корейскими партнерами соглашения по развитию автопрома, включая производство автокомпонентов в Технопарке Astana Motors, на общую сумму $78,3 млн. С Hyundai Motor Company — о локализации мелкоузлового производства нового Hyundai Tucson, с Youngsan Glonet Corporation — о производстве глушителей и обивки сидений, с THN Corporation — жгутов электропроводки, с MOTREX — автомобильных напольных покрытий.

Содействие в реализации проектов оказывают: Администрация Президента Республики Казахстан, Министерство промышленности и строительства РК, Комитет по инвестициям МИД РК и Посольство Республики Казахстан в Республике Корея.