Казахстан — Россия: от регионального сотрудничества к евразийской повестке

XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске подтвердил: отношения двух стран давно переросли формат приграничного взаимодействия и сегодня формируют широкую евразийскую архитектуру партнерства. Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил не только практические задачи в экономике и логистике, но и стратегический горизонт двусторонних отношений — от промышленной кооперации до цифровизации, науки, образования и гуманитарных обменов. Почему повестка Главы государства построена вокруг идеи многоуровневого и технологически обновленного партнерства и почему она работает в интересах всего евразийского пространства — об этом в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Общность исторической памяти и стратегический курс

Символично, что нынешний форум прошел именно в Омске — городе, который исторически связывает две страны. Свой визит Касым-Жомарт Токаев начал с посещения госпиталя, где в 1945 году после тяжелого ранения проходил лечение его отец — писатель и фронтовик Кемель Токаев. Президент Казахстана возложил цветы к мемориальной доске и почтил память всех участников Великой Отечественной войны. Этот эпизод придал визиту особое гуманитарное измерение, напомнив, что современное партнерство опирается не только на экономические расчеты, но и на общую историческую память.

Фото: Аkorda

Продолжением темы исторического символизма стал подарок, который Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину, — картина с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского. Их дружба давно стала символом культурной близости народов Казахстана и России, а сам жест подчеркнул стремление сохранять гуманитарную составляющую двусторонних отношений наряду с развитием экономики и технологий.

Не менее показательным стало и то, что на форум прибыла одна из самых представительных казахстанских делегаций последних лет. Вместе с Президентом в Омск приехали руководители центральных государственных органов, главы всех приграничных областей, представители бизнеса и отраслевых компаний. Такой состав участников демонстрирует, что межрегиональное сотрудничество сегодня воспринимается как самостоятельное направление государственной политики, напрямую влияющее на развитие экономики.

Если на площадках форума обсуждались конкретные проекты и инициативы, то во время переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подвели промежуточные итоги развития стратегического партнерства и обозначили новые ориентиры взаимодействия.

Президент Казахстана, поблагодарив российского лидера за теплый прием в Омске, отметил, что рассматривает встречу как возможность продолжить предметный диалог по всему спектру казахстанско-российской повестки. По словам Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество между двумя государствами демонстрирует устойчивую положительную динамику практически по всем ключевым направлениям.

Логистика как фундамент новой экономики

Во время форума Президентам представили сразу несколько совместных проектов, которые способны существенно изменить организацию международных перевозок.

Среди них — единая система цифровой маркировки товаров, обеспечивающая прозрачность происхождения продукции и контроль товарооборота, платформа Smart Cargo для комплексного сопровождения перевозочного процесса, а также цифровой контур AI Jol, который с помощью искусственного интеллекта анализирует транспортные потоки в режиме реального времени, прогнозирует загрузку инфраструктуры и помогает оптимизировать маршруты.

Кроме того, стороны обсудили синхронизацию модернизации автомобильных пунктов пропуска, развитие железнодорожной, авиационной и автомобильной инфраструктуры, а также создание единого цифрового пространства управления грузовыми перевозками.

Фото: Аkorda

Главной темой форума стало формирование глобальной логистической экосистемы. И это закономерно. Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире — более 7,5 тысячи километров, а их географическое положение делает обе страны естественным мостом между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.



На пленарной сессии форума Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Россия объективно призваны играть одну из ключевых ролей в формировании современной транспортной архитектуры Евразии.

— Казахстану и России, имеющим общую самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента, — заявил Глава государства.

Президент также привел конкретные показатели развития транспортной системы. В прошлом году объем железнодорожных перевозок между двумя странами достиг 92 млн тонн, контейнерный транзит по направлению Китай — Казахстан — Россия — Китай за последние пять лет вырос в восемь раз, а автомобильные перевозки продолжают демонстрировать двузначные темпы роста.

По словам Касым-Жомарта Токаева, эти результаты подтверждают высокий потенциал совместной транспортной инфраструктуры и открывают возможности для дальнейшего расширения евразийских маршрутов.

По мнению политолога Таисии Мармонтовой, именно логистика сегодня определяет устойчивость большинства направлений двустороннего сотрудничества.

— Транспортные коридоры — это основа промышленной кооперации, энергетических связей и торговли. Речь идет не о замещении традиционных сфер взаимодействия, а о создании инфраструктурного фундамента, без которого они не смогут развиваться в прежнем масштабе, — отмечает эксперт.

Эту позицию разделяет и политолог Эдуард Полетаев. По его словам, тема логистики закономерно вышла на передний план, поскольку отвечает долгосрочным интересам обеих стран.

— Для Казахстана логистика — это выход на рынки Азии и Европы, участие в глобальных цепочках поставок и привлечение инвестиций. Для России — важный элемент переориентации торговых потоков и развития новых транспортных направлений, — подчеркивает эксперт.

По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Россией достиг 92 млн тонн, а в первом квартале 2026 года увеличился еще на 5,7%. Одновременно продолжается модернизация пограничной инфраструктуры и расширение пропускной способности транспортных узлов.

Инфографика: Kazinform



Беспилотные грузовики выходят на международные маршруты

Одним из наиболее наглядных примеров перехода от традиционной логистики к цифровой становятся беспилотные грузовые перевозки. Еще несколько лет назад они воспринимались как футуристическая идея, а сегодня постепенно переходят в практическую плоскость.

В апреле 2026 года Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области беспилотного транспорта и цифровых технологий. Уже сейчас стороны готовят демонстрационный запуск маршрута Астана — Петропавловск — Москва протяженностью 2818 километров. Проект станет одним из первых международных беспилотных транспортных маршрутов на пространстве ЕАЭС.

Особенность инициативы заключается не только в использовании автономного управления. Речь идет о формировании принципиально новой цифровой логистики, включающей электронные документы, автоматизированное прохождение границы, интеллектуальные системы контроля движения и единые стандарты регулирования.

По сути, Казахстан и Россия начинают тестировать технологии, которые в будущем могут изменить всю транспортную отрасль Евразии.

Между Востоком и Западом, Севером и Югом

Еще одним важным выводом форума стало понимание того, что Казахстан и Россия являются не просто транзитными территориями, а потенциальными логистическими центрами всего евразийского пространства.

Как отмечает политолог Таир Нигманов, обсуждение транспортных маршрутов нельзя сводить исключительно к конкуренции различных направлений.

— Чем больше альтернативных маршрутов существует, тем лучше для бизнеса. Одни пути могут быть дешевле, другие — надежнее. Важно, чтобы у участников рынка был выбор, — считает эксперт.

По его мнению, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, российского коридора «Север — Юг» и других направлений следует рассматривать как взаимодополняющие элементы единой евразийской системы перевозок.

— Я бы не говорила о жесткой конкуренции маршрутов. Скорее речь идет о формировании взаимодополняемой транспортной сети, где разные коридоры работают как звенья одной евразийской цепочки, — отмечает и Таисия Мармонтова.

Иртыш: новая жизнь старой транспортной артерии

Если развитие железных и автомобильных дорог уже стало приоритетом двусторонней повестки, то внутренние водные пути рассматриваются как дополнительное направление диверсификации перевозок. Именно в этом контексте обсуждалась перспектива развития Иртыша.

По словам Таисии Мармонтовой, Иртыш способен стать важным элементом новой евразийской логистики.

— Его ценность заключается в том, что он соединяет сухопутные и водные пути, открывая доступ к более широкой системе перевозок, — считает эксперт.

Эдуард Полетаев напоминает, что современная экономика предъявляет иные требования к перевозкам, чем несколько десятилетий назад.

— В советское время по Иртышу перевозилось до 17 миллионов тонн грузов. Сегодня возможности железнодорожного и автомобильного транспорта существенно выросли, а сама река сталкивается с проблемами обмеления и сезонности навигации, — отмечает он.

Словом, развитие речной инфраструктуры может стать дополнительным фактором диверсификации транспортных маршрутов и укрепления связности регионов.

Расширение промышленной кооперации

Именно развитие транспортной инфраструктуры должно обеспечить дальнейшее расширение промышленной кооперации, которая становится главным экономическим содержанием казахстанско-российского партнерства.

Во время переговоров с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двусторонние отношения продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику.

Фото: Аkorda

Президент Казахстана отметил, что товарооборот двух стран уже приблизился к 28 млрд долларов, а за первые пять месяцев текущего года взаимная торговля продолжила уверенно расти. Россия сохраняет статус крупнейшего инвестора в экономику Казахстана, а накопленный объем российских инвестиций достиг почти 30 млрд долларов.

— Динамика в этой сфере положительная: в первом квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45%, то есть объем за пять месяцев составил 773 миллиона долларов. В результате многолетнего взаимовыгодного сотрудничества сейчас в разных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием. Одновременно укрепляются позиции казахстанского бизнеса в России. Общий объем наших вложений в российскую экономику превысил 9 миллиардов долларов, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Не менее показательны результаты промышленной кооперации. Если несколько лет назад речь шла главным образом о перспективах совместных производств, то сегодня сформирован крупнейший за всю историю двусторонних отношений портфель из 177 индустриальных проектов общей стоимостью около 53 млрд долларов. Из них уже реализованы 122 проекта.

Фактически речь идет о крупнейшем промышленном партнерстве в Центральной Евразии. Среди наиболее известных проектов — KamLitKZ в Костанае, шинный завод Tengri Tyres в Сарани, предприятия по выпуску сельскохозяйственной техники, проекты в химической промышленности и строительной индустрии.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что отношения двух государств носят стратегический характер «не на словах, а на деле».

По словам Президента России, устойчивый рост товарооборота, инвестиционной активности и промышленной кооперации свидетельствует о наличии значительного потенциала дальнейшего развития.

Эксперты отмечают, что именно промышленная кооперация, инфраструктура, цифровизация транспортных процессов и развитие логистики становятся основными драйверами нового этапа экономического сотрудничества.

Приграничье как пространство взаимодействия и роста

Вдоль казахстанско-российской границы проживает около 30 миллионов человек. Здесь сосредоточены тысячи предприятий, ориентированных на рынки соседнего государства, а экономические связи дополняются культурными, образовательными и семейными контактами.

Президент Казахстана предложил вывести сотрудничество регионов на новый уровень, выступив с инициативой создания совместной программы развития воздушного сообщения «500+».

Она предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и российскими приграничными городами с населением более 500 тысяч человек.

По мнению Главы государства, такая инициатива позволит не только повысить транспортную доступность, но и станет стимулом для развития туризма, бизнеса и межрегионального сотрудничества.

Особое внимание Президент уделил туристическому потенциалу.

Фото: Аkorda

— Россия занимает первое место по количеству туристов, прибывающих в Казахстан. Развитие приграничного туризма — это не только экономика. Это инвестиции в укрепление взаимного доверия и формирование единого пространства добрососедства, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Таир Нигманов отмечает, что казахстанско-российские отношения давно вышли за рамки взаимодействия столиц.

— Это сотрудничество Павлодара и Новосибирска, Петропавловска и Омска, Костаная и Челябинска. Именно на этом уровне создаются реальные связи между людьми и бизнесом, — отмечает политолог.

По словам Эдуарда Полетаева, за годы существования форум помог регионам стать более самостоятельными участниками международного взаимодействия. Если раньше большинство вопросов решалось исключительно через центральные органы власти, то сегодня регионы получили возможность напрямую выстраивать деловые и инвестиционные контакты.

Особенно важным это становится в условиях роста роли межрегиональной кооперации и расширения экономических связей за пределы приграничных территорий.

Энергетика: долгосрочные проекты стратегического значения

Однако транспортная инфраструктура — лишь одна из составляющих новой модели сотрудничества. Не менее важным направлением остается энергетика, где реализуются долгосрочные проекты стратегического значения.

Наиболее масштабным проектом остается строительство первой атомной электростанции в Казахстане при участии международного консорциума во главе с российской государственной корпорацией «Росатом».

Во время двусторонней встречи Касым-Жомарт Токаев сообщил, что полевые работы в районе озера Балхаш практически завершены и проект переходит к следующему этапу реализации.

При этом Президент особо подчеркнул, что значение АЭС выходит далеко за рамки энергетики.

— Этот проект не только связан с производством нового вида энергии на территории Казахстана. Это проект, который сблизит наши государства и, самое главное, народы наших стран. Мы ведем речь о подготовке собственных казахстанских специалистов, которые смогут работать в атомной отрасли, — отметил Глава государства.

Позднее, выступая на пленарном заседании форума, Президент вновь назвал строительство АЭС проектом поистине стратегического характера, подчеркнув его долгосрочное значение для технологического развития страны.

По мнению Таира Нигманова, в ближайшие годы ее роль будет только возрастать.

— Речь идет не только о новых энергетических мощностях. Такие проекты создают тысячи рабочих мест, формируют спрос на отечественные материалы и обеспечивают долгосрочный экономический эффект, — считает эксперт.

Одновременно продолжается развитие газотранспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется маршруту Россия — Казахстан — Узбекистан, который эксперты называют одним из наиболее перспективных проектов региональной энергетической интеграции.

По сути, современные трубопроводы становятся не только энергетическими, но и логистическими артериями, связывающими экономики государств Центральной Азии.

Гуманитарный тренд сотрудничества

Не менее важной составляющей переговоров стало развитие гуманитарных связей. Глава государства поблагодарил российскую сторону за поддержку открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске, отметив, что образовательные проекты становятся важной частью долгосрочного партнерства.

На форуме Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил позицию по заморозке конфликта между Россией и Украиной. Именно эти цитаты в день переговоров распространили все ведущие мировые СМИ.

— Я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. И затем уже, естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, дальше двигаться в сторону долгожданного мира, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельная тема форума — активное взаимодействие двух стран на международной арене, в региональных организациях, в том числе в рамках председательства России в этом году в ОДКБ, а Казахстана — в ЕАЭС. Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Казахстана продолжают последовательно укрепляться и уже давно подтверждают свой стратегический характер не декларациями, а конкретными результатами.

Президент России остановился на укреплении культурно-гуманитарного взаимодействия.

Фото: Аkorda

— Очень важным является наше сотрудничество в области гуманитарных связей. Здесь, конечно, на первое место выходит образование. Тысячи казахстанцев учатся в российских вузах. Хочу отметить, что в Омске открыт филиал государственного университета Казахстана. И мы вам благодарны за то, что российским студентам предоставлено 100 государственных стипендий, они фактически обучаются на безвозмездной основе, — заявил Владимир Путин.

Итогом переговоров стало подтверждение того, что стратегическое партнерство Казахстана и России сохраняет долгосрочный характер и последовательно наполняется новым практическим содержанием. Лидеры двух государств подтвердили курс на расширение промышленной кооперации, реализацию крупных инфраструктурных и энергетических проектов, развитие транспортно-логистических коридоров, цифровизацию экономики, укрепление гуманитарных связей и межрегионального сотрудничества. Именно эти договоренности стали политической основой всех решений, принятых в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

Новая архитектура Евразии

За два десятилетия существования Омский форум превратился из площадки для обмена мнениями в один из наиболее эффективных механизмов практического сотрудничества. Сегодня здесь обсуждаются не только вопросы торговли или инвестиций. Форум позволяет переводить политические договоренности в конкретные проекты, дорожные карты и межрегиональные инициативы.

Итоги XXII Форума межрегионального сотрудничества показали, что Казахстан и Россия рассматривают транспортную инфраструктуру, промышленную кооперацию, цифровые технологии и энергетику как взаимосвязанные элементы единой стратегии развития.

Логистические коридоры, модернизация пограничной инфраструктуры, беспилотные перевозки, проекты по развитию Иртыша, строительство новых производств и энергетических объектов формируют основу новой экономической географии Евразии.

На этом фоне форум в Омске становится не просто площадкой для двустороннего диалога, а механизмом, позволяющим превращать политические договоренности в практические проекты. Именно поэтому его значение выходит далеко за рамки межрегионального сотрудничества, затрагивая вопросы долгосрочного развития всего евразийского пространства. Форум в Омске показал, Казахстан четко придерживается защиты собственных интересов и будет развивать совместные с Россией проекты с точки зрения экономической целесообразности, прагматизма, равноправия и конструктивного диалога.