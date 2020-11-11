Astana Media Week 2020: Михаил Гусман отметил необходимость взаимодействия СМИ в борьбе с фейками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все больше вызовов приходит к информационщикам от новых технологий. Об этом заявил первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, выступая на панельной сессии «Мультиплатформенность» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информационные возможности становятся все более и более широкими, все больше вызовов приходит к информационщикам от новых технологий, мы должны адаптировать нашу работу к новым технологическим возможностям. Стараемся делать это все вместе, у каждого как получается, но, тем не менее, мы подключаем и активизируем это в своей работе», - сказал Михаил Гусман.

Спикер добавил, что ТАСС, как государственное информационное агентство России, работает практически на всех популярных информационных платформах.

«Казалось бы, все хорошо и надо только радоваться, что мы так расширили свои информационные возможности, следуем информационными вызовами, но новые технологии создают новые опасности и трудности и требуют новых ответов. Ставшее уже «черной меткой» для информационщиков такое понятие, как «фейк ньюс». Действительно, в рамках этих технологических возможностей, не все профессионально работают в информационном поле. Ощущается постоянное воздействие целого мутного потока фейковых и ложных новостей и всякого рода ложной информации», - подчеркнул Михаил Гусман.

Вместе с тем, он задался вопросом, кто стоит за этими потоками ложной информации.

«Это просто информационные хулиганы, то ли какие-то специально организованные группы, может это даже в некоторых странах некие государственные машины и так далее. Речь идет о том, как этому противостоять, как отделять в этом потоке фейковой информации достоверное? Я не могу сказать, что на этом пути мы, все информационщики, достигли абсолютного успеха и можем с уверенностью сказать, что фейк-новости не просачиваются в нашу информационную работу. Нам необходимо профессиональное взаимодействие в этом вопросе», - резюмировал Михаил Гусман.