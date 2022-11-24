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Астана и Торонто намерены стать городами-побратимами

24 Ноября 2022, 21:47
Астана и Торонто намерены стать городами-побратимами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов в Instagram поделился результатами встречи с сенаторами, дипломатами и предпринимателями из Канады, передает МИА «Казинформ».

«Очень важно привлекать в экономику города частные инвестиции. В первую очередь рассматриваются проекты, которые необходимы городу и жителям. Так, за 10 месяцев текущего года в экономику города привлекли свыше одного триллиона тенге частных инвестиций. За 2021-2022 гг. свыше двух триллионов 300 млрд тенге», - написал аким города.

Алтай Кульгинов сообщил, что на встрече с сенаторами Канады Жан-Ги Джэнэ, Виктором Оу, первым секретарем Посольства Канады в РК Кэролл Парр обсудили вопросы установления побратимских отношений между Астаной и Торонто, сотрудничестве в сферах образования, туризма, экономики, культуры. А с предпринимателями Канады обсудили вопросы открытия предприятий в столице, к примеру, завода по производству сжиженного газа.

«Совместное сотрудничество между двумя странами позволяет обмениваться опытом по актуальным вопросам, запускать новые предприятия, создавать рабочие места, привлекать инвестиции», - сообщил Алтай Кульгинов.


Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

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