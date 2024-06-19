Астана и Токио сверили часы по вопросам двустороннего сотрудничества

Текущее состояние политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Японией было рассмотрено на переговорах заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева с Генеральным директором Бюро по делам Европы Министерства иностранных дел Японии Масаши Накагомэ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты дальнейшего укрепления стратегического партнёрства, активизации торгово-экономических связей, а также расширения двусторонней договорно-правовой базы.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах координации в рамках многосторонних структур, таких как ООН, МАГАТЭ и др.

Обе стороны отметили важность предстоящего Первого Саммита Диалога «Центральная Азия + Япония».

А.Бакаев подчеркнул необходимость организации визитов на высшем уровне, призванные укрепить политический и экономический диалог между странами и способствовать дальнейшему развитию стратегического партнёрства.

М.Накагомэ, в свою очередь, информировал о перспективах взаимодействия в таких приоритетных сферах как транспорт и логистика, развитие человеческих ресурсов и «зеленой» экономики.

В завершение беседы стороны договорились продолжать поддерживать тесный диалог на уровне внешнеполитических ведомств в целях дальнейшего укрепления эффективного сотрудничества между Казахстаном и Японией.