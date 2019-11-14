Astana Hub начинает сотрудничество по поддержке и развитию стартап экосистемы Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный технопарк IT- стартапов «Astana Hub» начинает сотрудничество по поддержке и развитию стартап экосистемы Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу технопарка.
Сегодня международный технопарк IT - стартапов Astana Hub участвует на недели IT «RIFMO-2019». Форум RIFMO – это значимое ИТ-событие, на площадке которого будет выстроен диалог об актуальных вопросах цифровых решений, о подходах и о технологическом опыте, которые необходимы для развития региона в современных условиях. Согласно программе Форума в качестве приглашенного гостя выступил генеральный директор международного технопарка Astana Hub - Джозеф Циглер, который рассказал о современных подходах в IT- технологиях, инвестициях, цифровых решениях, а также о деятельности столичного технопарка.
Значимым событием в рамках Форума состоялось подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве в сфере развития инновационной экосистемы и индустриально-инновационных проектов Astana Hub с ТОО «Mediana Services limited» и корпоративным фондом «Гранд Казахстан».
О создании благоприятных условий для организации эффективной деятельности участников программ Astana Hub и талантливой молодежи города Актау, а также о взаимодействии и координации по вопросам реализации и продвижения инновационных стартап проектов, а также проведения обучающих мероприятий направленных на популяризацию инновационной деятельности, развитие инвестиционной культуры и решение актуальных задач для региона и индустрии в целом был подписан следующий меморандум с Каспийским государственным университетом технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова.
Следует отметить, что представители Astana Hub в рамках Форума «RIFMO-2019» провели региональную программу Startup Sapary, которую Технопарк презентует в 17 городах Казахстана, с бесплатным интенсивным курсом «Школа Стартапа» для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT.
Напоминаем, что ровно год назад - 6 ноября была запущена работа международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Технопарк был открыт по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в рамках пятого направления государственной программы «Цифровой Казахстан» - развитие инновационной экосистемы. Миссия Технопарка заключается в развитие стартап-культуры и поддержке высокотехнологичных проектов для укрепления экономики страны.
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