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    11:04, 21 Май 2024 | GMT +6

    В Астане открылось заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС

    ШОС Астана
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сегодня в Астане под председательством казахстанской стороны открылось очередное заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform. 

    Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу приветствовал глав делегаций, участвующих в СМИД ШОС.

    В ходе совместного заседания главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Теги:
    ШОС Астана МИД РК Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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