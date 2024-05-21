В Астане открылось заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС

Сегодня в Астане под председательством казахстанской стороны открылось очередное заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform.

Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу приветствовал глав делегаций, участвующих в СМИД ШОС.

В ходе совместного заседания главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.