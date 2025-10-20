РУ
    22:50, 19 Октябрь 2025

    Астана готовится принять Президента Азербайджана Ильхама Алиева

    Флаги Казахстана и Азербайджана украсили главные проспекты, здания и достопримечательности столицы, передает агентство Kazinform. 

    Астана готовится принять Президента Азербайджана
    Кадр из видео

    Красочный ролик с живописными видами Астаны при дневном свете и в ночной иллюминации разместил Telegram-канал «БОРТ № 1».

    Как сообщалось ранее, по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.

    В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.

    В преддверии государственного визита в Казахстан Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о высоком уровне политического диалога между двумя странами.

