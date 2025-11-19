РУ
    Астана готовится к гранд-финалу Silk Way Star

    Финалисты первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star начали подготовку к решающему выступлению в Астане. На сцене проекта и за кулисами проходят репетиции, индивидуальные занятия и технические прогоны перед предстоящим грандиозным финалом, передает агентство Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Над финальными номерами работают певица из Малайзии Язмин Азиз, участница от Узбекистана Мадинабону Адылова, представительница Монголии Мишель Джозеф, грузинский финалист Автандил Абесламидзе, казахстанский артист ALEM, финалист из Армении Саро Геворгян и представитель Китая Чжан Хэ Сюань.

    Фото: Kazinform

    Каждое выступление участников проекта готовится с командой казахстанских профессионалов: вокалистов, хореографов, стилистов.

    Фото: Kazinform

    Финалистов активно поддерживают их близкие. В Астане за проектом следят родители и молодой человек Язмин Азиз. Казахстанского певца ALEM на выступлениях поддерживает супруга. Мама Мадинабону Адыловой присоединится к дочери в ближайшие дни. Такое внимание родных придает участникам дополнительную поддержку и уверенность перед решающим выступлением.

    Фото: Kazinform

    Финальный эпизод проекта Silk Way Star состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Одновременно трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

    Фото: Kazinform

    Победитель первого азиатского вокального мегапроекта будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать своих фаворитов можно на сайте silkwaystar.org.

    Фото: Kazinform

    Silk Way Star стал первым вокальным проектом в Центральной Азии, объединившим артистов из 12 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. Среди участников — победители международных конкурсов, известные артисты и яркие представители своих музыкальных школ.

    Фото: Kazinform

    Проект реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

    Культура Конкурс Silk Way Star Музыка
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
