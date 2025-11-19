Астана готовится к гранд-финалу Silk Way Star

Над финальными номерами работают певица из Малайзии Язмин Азиз, участница от Узбекистана Мадинабону Адылова, представительница Монголии Мишель Джозеф, грузинский финалист Автандил Абесламидзе, казахстанский артист ALEM, финалист из Армении Саро Геворгян и представитель Китая Чжан Хэ Сюань.

Фото: Kazinform

Каждое выступление участников проекта готовится с командой казахстанских профессионалов: вокалистов, хореографов, стилистов.

Финалистов активно поддерживают их близкие. В Астане за проектом следят родители и молодой человек Язмин Азиз. Казахстанского певца ALEM на выступлениях поддерживает супруга. Мама Мадинабону Адыловой присоединится к дочери в ближайшие дни. Такое внимание родных придает участникам дополнительную поддержку и уверенность перед решающим выступлением.

Финальный эпизод проекта Silk Way Star состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Одновременно трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Победитель первого азиатского вокального мегапроекта будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать своих фаворитов можно на сайте silkwaystar.org.

Silk Way Star стал первым вокальным проектом в Центральной Азии, объединившим артистов из 12 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. Среди участников — победители международных конкурсов, известные артисты и яркие представители своих музыкальных школ.

Проект реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).