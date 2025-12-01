«Астана ЭКСПО 2017»: детали громкого дела – часть вторая

Прозаичная схема

Пять эпизодов, 500 томов уголовного дела, 23 человека в числе обвиняемых, из бюджета национальной компании похищено свыше 10 млрд тенге. Такова статистика по громкому делу, которое началось летом 2015 года и продолжает вызывать вопросы до сих пор.

Следующий эпизод дела носит условное название «Вынос коммуникационных сетей». Однако за таким прозаичным названием стоит огромная сумма – 950 млн тенге, выделенных из бюджета, а также хитроумная схема обналичивания и так называемого отката – 350 млн, которые были возвращены экс-главе Astana EXPO с помощью руководителя ТОО «Southfork Ltd» Сеита Сеитова.

В июне 2014 года во время строительства павильонов EXPO возникла необходимость вывести сеть водопровода и канализации из-под строительной площадки выставочного павильона, расположенного в квадрате улиц Кабанбай Батыра, Рыскулова, Орынбор и Хусейн бен Талал в Астане. Через месяц, в июле 2014 года, Талгат Ермегияев решил продолжить сотрудничество с ТОО «Southfork Ltd».

Для этого в столичном кафе, расположенном в торговом центре, встретились Сеит Сеитов и доверенное лицо Ермегияева. За чашкой кофе были оговорены детали сделки, которые позже в протоколах будут названы преступным сговором. Далее в игру вступает уже консультант Кажымурат Усенов.

Подписывают акты с завышенным объемом работ. После чего деньги Astana EXPO отправляются на счета ТОО «Southfork Ltd» и ждут процедуры обналичивания, чтобы осесть в карманах экс-главы национальной компании. Сеит Сеитов в суде заявил, что именно с подачи Усенова Талгат Ермегияев принял решение передать объем работ по выносу сети водопровода и канализации ТОО «Southfork Ltd».

- От начала, до конца он контролировал вопрос. Начиная с выделения суммы: лично им, Усеновым, было добавлено 50 млн тенге на затраты заказчика, так как я не учел их в своих расчетах. И заканчивая завершением работ, когда при нашей последней встрече в офисе филиала было озвучено, что начинаются проверки и нужно прекратить подписание актов, – взято из показаний Сеита Сеитова.

Усенов все это энергично отрицает, уверяя, что он никакого отношения к этому не имеет.

По версии бывшего консультанта Ермегияева, сети неправильно проходили в районе двух павильонов. По этой причине их необходимо было заменить. На эти цели из городского бюджета денег выделено не было. Об этом он оповестил главу EXPO, который решил вопрос финансового обеспечения и настоял на том, чтобы работы по выносу водопроводных и канализационных сетей взяла на себя именно компания Сеитова.

Подтасовку тендерных документов подтвердила в суде и одна из бывших менеджеров Astana EXPO Эльмира Садыкова. Под угрозой увольнения ее заставили нарушить закон и объявить победу ТОО «Southfork Ltd» в одном из тендеров.

«Я спросил, почему именно эта компания? Ермегияев сказал, что они будут выполнять, потому что много затрат сделали по Милану, гостей встречали. В связи с этим нужно им дать погасить эти затраты. Но я всего лишь консультант. Через несколько часов ко мне пришел Сеитов. Я ему сказал: «Ты этого не можешь сделать». Он пообещал нанять специалиста», – взято из показаний Усенова.

Фото: pixabay

Экс-консультант нацкомпании заявил, что сумма на вынос сетей, которую изначально озвучил Сеитов, составляла 600 млн тенге. Затем эта цифра выросла еще на 300 млн. По словам Усенова, руководитель «Southfork Ltd» объяснил это командой сверху. Позже Сеитов подробно рассказал, на что уходили откатные деньги Ермегияева.

1 августа 2014 года было перечислено 106 миллионов 500 тысяч тенге. Через неделю, 8 августа - 100 миллионов 900 тысяч тенге. 24 августа наличкой было передано 60 млн тенге. Кроме того, компания «Southfork» по заказу Ермегияева продолжала строительство коттеджей в поселке Тельман. Это обошлось в 132 миллиона 890 тысяч тенге.

Также в 2014 году был получен заказ на строительство охотничьего домика в поселке Кеген на сумму 145 миллионов 300 тысяч тенге. Тогда же был сделан ремонт квартиры в Астане на сумму 21 миллион 400 тысяч тенге.

Еще добросовестный подрядчик в знак благодарности заказчику оплачивал аренду коттеджа в поселке Караоткель, где опять-таки был сделан ремонт в той части, которая была предназначена для досуга Ермегияева. Это обошлось в 15 миллионов 970 тысяч тенге.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы от 21 августа 2015 года, стоимость фактически невыполненных, но отраженных в актах как выполненных работ и оплаченных Astana EXPO составила 366 миллионов 612 тысяч тенге. Именно такой материальный ущерб был причинен национальной компании по итогам третьего эпизода уголовного дела.

Деньги, закопанные в землю

Напомню, темой Expo-2017 была зеленая энергия будущего, и поэтому особое внимание было уделено геотермальному оборудованию.

– Возле Expo есть территория, которую закатали в асфальт, а там находится геотермальное уникальное оборудование, – рассказала адвокат Ермегияева Анар Кусаинова.

Кадр из видео

По словам другого адвоката Еремегияева Аллы Котловой, геотермальное оборудование было приобретено, оплачено и практически установлено. Необходимо было его запустить. Но работы приостановили, оплата не была до конца произведена, и все на этом закончилось.

– Геотермальное оборудование использует тепло земли. В среднем на каждый квадратный метр поверхности ежегодно приходится около одного киловатта солнечной энергии, и земля накапливает это тепло, а также тепло из своих недр. Принцип работы прост: бурятся скважины, в которые укладываются трубы с теплоносителем, который собирает тепло и передает его для обогрева здания. Фактически расходуется только электроэнергия на циркуляцию системы. В результате геотермальное отопление оказывается в четыре - пять раз экономичнее по сравнению с обычным электрическим обогревом, – отметил заместитель председателя правления АО «Astana Expo» (2014-2015) Мурат Омаров.

Кадр из видео

Организаторы EXPO решили, что центральный офис будет отапливаться как раз за счет энергии земли. Для этого на территории выставки были размещены геотермальные скважины. Прекрасная идея, не правда ли? Но почему-то, похоже, от нее отказались и закатали в асфальт. Сейчас на этом месте парковка.

Зачем закопали оборудование на 3 млрд тенге? Кому это было выгодно? Как адвокаты Ермегияева используют этот факт в интересах своего подзащитного?

Четвертый эпизод дела Талгата Ермегияева был связан со строительством объектов международной выставки. Необходимо было возвести складские помещения, подземные паркинги для Аstana Expo. Для этого была привлечена компания АДС, в 2014 году ее учредитель Алпысбек Телекметов начал строительство на общую сумму 24 млрд тенге.

«Он (Ермегияев – ред.) нарисовал мне на бумажке 18%. Это было указание, что они берут такие проценты», – рассказал в показаниях Алпысбек Телекметов.

Но на следующий день учредитель АДС отказался от своих слов, сославшись на плохую память и рассеянность, связанные с переживаниями. Обналичиванием и передачей денег для руководства нацкомпании занимался президент ТОО «Компания АДС» Марс Шорманов.

Всего было передано 2 миллиарда 400 миллионов тенге. Во время следствия Телекметов подтвердил, что подтасовывал бухгалтерские отчеты, рассказал, что перед проверкой компании пришлось всей бухгалтерии закрывать дыры от откатов Ермегияеву.

Так называемые дыры закрывали путем списания средств на строительство объектов других доверенных компаний. Например, около миллиарда тенге из денег нацкомпании ушло на строительство казахского драматического театра в Усть-Каменогорске.

«Если взять драмтеатр и другие объекты, честно говоря, это нарисованные цифры. Таких цифр мы, конечно, на драмтеатр и другие объекты не потратили. Дело в том, что если мы откаты давали, то описание работ заменяли этим описанием», – заявил Телекметов в своих показаниях.

Президент компании АДС Марс Шорманов, обвиненный в присвоения или растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере, признался, что часть бюджетных средств, выделенных на строительство объектов EXPO, тратилась на иные цели.

«На строительство офиса нашей компании в Алматы – где-то около 130 млн тенге. Был погашен кредит Телекметова на сумму 88 млн тенге. Этот кредит был погашен из денег EXPO. В чем я свою вину признаю? Где-то 130 млн брал на свои нужды», – расскзал Телекметов.

Согласно материалам суда, в июле 2014 года Алпаспек Телекметов, понимая, что из общего потока денежных средств EXPO обналичивание более мелких сумм может остаться незамеченным, произвел перечисление денежных средств на погашение кредита своей супруги Телекметовой в банке «ЦентрКредит» города Алматы в сумме 88 миллионов тенге.

Как вы понимаете, это лишь малая часть растраченных средств, выделенных на строительство объектов EXPO. Всего же за период с июля 2014 по май 2015 года национальной компании был причинен материальный ущерб на сумму более семи миллиардов тенге.

Знаки, которые не восприняли в серьез

Пятый эпизод дела Ермегияева связан с так называемой испанской компанией.

– С этой компанией было заключено одиннадцать различных договоров. Чем она занималась? Для того чтобы Казахстан получил право на проведение выставки, необходимо было подготовить регистрационное досье. Каждая страна, которая хочет участвовать, предъявляет свои требования, и всё это фиксируется в досье. После его разработки собирается международная комиссия, которая принимает решение, какой стране поручить проведение выставки. Затем начинаются дальнейшие шаги: утверждается тема, определяются возможности, формат участия и многое другое. Всем этим занималась испанская компания Consultecnia de Ferrares, – рассказала Котлова.

Кадр из видео

В январе 2013 года экс-глава EXPO познакомился с Валерием Сином, доверенным лицом компании, которая занималась организацией мероприятий по взаимодействию с Международным бюро выставок, обеспечением участия казахстанской делегации во всех мероприятиях этого направления, а также продвижением EXPO. Финансирование осуществлялось по бюджетной программе содействия продвижению экспорта казахстанских товаров на внешнем рынке.

Талгат Ермегияев вместе со своим заместителем Алишером Пирметовым и представителями испанской компании организовали заключение 11 договоров на закуп услуг по продвижению выставки. При этом уже традиционно стоимость работ была завышена путем выделения дополнительных более 1,5 млрд тенге, из которых более 137 миллионов тенге были похищены на оплату земельного участка в Астане.

Также технично со счетов испанской компании 797 миллионов 356 тысяч тенге перекочевали на счета подставных фирм. А вообще в период с июня 2013 года по май 2015 года средства в размере 669 миллионов 150 тысяч тенге были использованы для личных нужд. Например, были приобретены дорогостоящие настольные принадлежности на сумму свыше 200 000 тенге.

В марте 2014 года в Астану прилетел генеральный секретарь Международного бюро выставок Винсенте Лоссерталес. В рамках визита он встретился с Сериком Ахметовым, Нурланом Каппаровым и Имангали Тасмагамбетовым и другими высокопоставленными лицами.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Организацию встречи на высшем уровне возложили на директора «Rivc Ltd», уже знакомого нам Валерия Сина, который решил занять денег на представительские расходы и поручил Куанышу Медеуову подготовить договор возмездного оказания услуг с уже знакомой нам компанией «Rona Ltd». После чего в середине марта на счет испанской компании поступили 75 млн тенге.

Об этом позже следствию рассказал сам Куаныш Медеуов, отметив, что не знает, почему этот договор был составлен на оказание возмездных услуг, а не заемных средств. Так ли это важно? Главное, что высокий гость остался доволен. Винсенте Лоссерталес пробыл в Астане всего 3 дня – с 11 по 13 марта 2014 года. Скорее всего, он даже не подозревал, какие суммы были потрачены на организацию его визита, по итогам которого генеральный секретарь Международного бюро выставок выразил уверенность, что у Казахстана есть все возможности для получения официального флага МБВ.

Одним из ярких моментов дела EXPO стала Премия Муз-ТВ «Гравитация». Естественно, в рамках продвижения международной выставки. Известно, что сотрудники департамента маркетинга компании Astana EXPO 2017 всячески противились проведению этого мероприятия, считая это нецелесообразным, но руководство компании настояло на своем. Премия Муз-ТВ «Гравитация» в Астане все-таки состоялась, и не просто состоялась, а прогремела вместе с летним громом и ливнем.

5 июня 2015 года на Астану обрушился сильнейший ураган. Артисты и зрители на стадионе «Астана-Арена» промокли под проливным дождем. Вот как:

«В первую очередь «Астана-Арена» – это спортивное сооружение. Мы рассматриваем технический вопрос, потому что оно больше зимнее. Когда в зимнее время закрывается, стык клеится с пластилина, а в летнее время это не было как-то предусмотрено. Потому что стадион закрыли, и как раз этот стык, который заклеивается пластилином в зимнее время, он, конечно, при таком сильном природном явлении не выдержал», – так министр культуры и спорта, которым в то время был Арыстанбек Мухамедиулы, пояснил, почему протекла крыша.

Но промокшие до нитки зрители и артисты в «Астана-Арене» – это еще полбеды. Больше всех досталось внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову, которого чуть не убило упавшим баннером. Во время селфи с фанатами на Никиту Преснякова рухнула рекламная инсталляция. Виной всему стал сильный ветер. Артист не растерялся и попытался задержать руками падающую конструкцию. Тем не менее его пришлось госпитализировать. Словом, репутация премии была основательно подмочена в прямом и переносном смысле.

Не спасло ее и участие в ней Нурсултана Назарбаева, которому вручили премию за вклад в жизнь. И, наверное, падающие на головы знаменитостей декорации, а также резкая критика зрителей как с российской, так и с казахстанской стороны в отношении организации мероприятия, могли послужить предупреждением для всех будущих участников дела EXPO. Но, как это часто бывает, не послужили.

Пятый, заключительный, эпизод дела Ермегияева обогатил подсудимых на 1 млрд 757 млн тенге.

«Исследование доказательств в суде позволяет сделать однозначный вывод о виновности подсудимых в совершенных преступлениях. Таким образом, нами произведены перед судом события преступлений и анализ доводов доказательств. Доказательства дают полную уверенность сказать о виновности подсудимых в совершенных преступлениях», – заявил представитель государственного обвинения Алибек Айтжанов в суде.

В 2016 году, признавший вину и согласившийся на сделку с обвинением, бывший руководитель департамента строительства Astana EXPO Кажымурат Усенов получил 2 года и вышел на свободу в апреле 2017 года, попав под амнистию в связи с 25-летием независимости Казахстана.

Коллаж: Kazinform / Obk.kz / Freepik

Исполнительный директор ТОО «Southfork Ltd» Сеит Сеитов признан виновным и получил наказание в виде 5 лет ограничения свободы. Учредитель компании «АДС» Алпысбек Телекметов получил срок в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах и коммерческих организациях. Такое же наказание получил президент АДС Марс Шорманов.

– Давление было, во-первых, на всех свидетелей, на всех обвиняемых, потому что половина обвиняемых пошли на сделку со следствием, лишь бы получить как можно меньшие сроки или же условно, ну то есть ограничение свободы и так далее. То есть не реальный срок, – отметил Мурат Омаров.

Экс-глава нацкомпании Астана Экспо Талгат Ермегияев вину не признал, осужден за получение взятки, присвоение или растрату чужого имущества в особо крупных размерах. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

– По приговору суда за хищение Ермегияев получил 8 лет, а за получение взятки – 10, по совокупности – 14. Но сам, я еще раз повторяю, сам факт взятки не доказан, – рассказала Котлова.

Заместитель Ермегияева Мурат Омаров получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненно лишен права занимать материально-ответственные должности, освободился в прошлом году.

– Перед объявлением приговора мне адвокат сказал: «Мурат, максимум халатность вменят». И тут объявляют полный срок, как говорится, по максимуму, – рассказал Омаров.

Как символ коррупции и неизбежности наказания – огромный шар в центре выставки, символизирующий последнюю каплю нефти на земле и напоминающий, что ресурсы наших недр ограничены. Как ограничено терпение народа до поры до времени, закрывающего глаза на коррупцию, беззаконие и безнаказанность.

Дело EXPO идет уже 11-й год, но, как мы видим, несмотря на состоявшийся суд, оглашенные приговоры, его еще нельзя считать окончательно закрытым. В ноябре 2025 года, когда готовился этот выпуск, вышла новость об аресте Айдоса Есполова – того самого человека, имя которого на следствии и в суде боялись произносить вслух, называя неустановленным лицом, и которому удалось избежать наказания в 2016 году.

На какие новые обстоятельства в деле EXPO прольет свет арест брата второй жены Нурсултана Назарбаева? Как это отразится на судьбе самого Талгата Ермегияева и других обвиненных по этому делу? Вопросов не становится меньше. И, скорее всего, дело EXPO еще нас удивит.