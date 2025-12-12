«Астана ЭКСПО 2017»: детали громкого дела

В июне 2016 года в Астане завершился громкий судебный процесс по делу о хищениях на сумму 10 млрд тенге. На скамье подсудимых оказались бывший глава национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев, двое его заместителей, руководители различных ТОО, индивидуальные предприниматели — всего 23 человека. Материалы дела были разделены на пять эпизодов и насчитывали 500 томов.

Талгат Ермегияев был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы. Он вину не признал, заявив, что располагает доказательствами своей невиновности, однако раскрывать их отказался, как он выразился, «в интересах Родины».

В июне 2025 года, спустя десять лет после заключения, адвокаты Ермегияева подали ходатайство об его условно-досрочном освобождении, однако суд отклонил просьбу.

Как все начиналось… В ноябре 2012 года Казахстан выиграл право на проведение международной выставки ЭКСПО-2017. В этот же период была создана государственная комиссия по подготовке и организации масштабного мероприятия, участие в котором ожидалось более чем от 100 стран и 10 международных организаций. Предполагалось, что с июня по сентябрь 2017 года выставку посетят около трех миллионов человек. Реализация проекта должна была стимулировать экономический рост, привлечь зарубежные инвестиции и повысить авторитет страны на международной арене. Для строительства павильонов ЭКСПО было выделено 25 гектаров, а в работах участвовали 20 казахстанских компаний и 49 корпораций из разных стран.

Президент поручил организовать проект со всей серьезностью и ответственность возложил на молодого, но уже опытного управленца Талгата Ермегияева. Однако спустя два с половиной года после его назначения руководителем национальной компании против него были выдвинуты обвинения в коррупции, и началось следствие.

Талгат Ермегияев и его причастность к другим делам

Талгат Ермегияев родился 7 мая 1969 года в Алма-Ате. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт и Казахскую академию транспорта и коммуникаций. Имеет степень кандидата экономических наук. С 1993 года занимал различные руководящие должности — от исполнительного директора Международного фонда до министра туризма и спорта.

Его отец, Амангельды Ермегияев, является главой и крупным акционером АО «Национальная холдинговая компания „Алматы құрылыс“ и ранее был одним из сопредседателей партии „Отан“.

Первый крупный скандал, связанный с фамилией Ермегияевых, произошел в 1994 году и касался строительства в Алматы отеля «Рахат Палас». Совместное предприятие «Рахат», где Талгат Ермегияев занимал должность заместителя директора, получило кредит в один миллиард австрийских шиллингов под госгарантии, но позже допустило дефолт по облигациям. В итоге долг был погашен за счет государства — то есть, налогоплательщиков.

В 2006 году Талгат Ермегияев вновь оказался в центре скандала — на этот раз как владелец акций обанкротившегося Валют-Транзит Банка. Банк не сумел своевременно погасить облигации на сумму 10 млн долларов и был исключен из числа членов Казахстанской фондовой биржи. После этого структура акционеров изменилась, и среди них появился Ермегияев.

В 2012 году Ермегияев занимал пост председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры. Счетный комитет выявил нарушения при организации и проведении зимних Азиатских игр.

Спустя два месяца, в июле того же года, разгорелся новый скандал — вокруг олимпийской формы национальной сборной, которая должна была представлять Казахстан на Играх в Лондоне. Многие спортсмены раскритиковали экипировку, а капитан сборной, боксер Серик Сапиев, выразил недовольство качеством ткани. В ответ Ермегияев провел пресс-конференцию и заявил, что ужно смотреть не только со стороны удобства, но и с того, как это будет на съемках выглядеть. Это разовая форма для церемоний открытия и закрытия. Есть и полусинтетика, и натуральная синтетика

Дизайнер формы Куралай Нуркадилова позже пояснила, что Сапиеву якобы отправили не тот комплект — чемоданы перепутали. По ее словам, недоразумение устранили, и спортсмен остался доволен обновлённой экипировкой.

— Мы помним спортивные достижения страны в период, когда он занимал пост министра спорта — на Олимпиаде в Лондоне сборная Казахстана завоевала рекордное количество золотых медалей. Он проявил себя как государственный менеджер, работающий в интересах Казахстана. Я знаю его как человека, который трудился с полной отдачей, энергией и упорством, — рассказал журналист, общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента РК Ермурат Бапи.

— Когда он рассказал мне, что ему предложили возглавить «ЭКСПО», я спросил: Зачем тебе это? Ты же нормально управляешь спортом. На что он ответил: На таком уровне отказы не принимаются, — поделился заместитель председателя правления АО НК «АСТАНА EXPO 2017» (2014–2015 гг. г.) Мурат Омаров.

Дело ЕХРО 2017: Разработка ТЭО

Спустя всего три года после скандала с олимпийской формой, 12 июня 2015 года Талгат Ермегияев, уже освобожденный к тому времени от должности председателя правления АО «Национальная компания „Астана ЭКСПО-2017“, был помещен под домашний арест по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. Следствие разделило дело Ермегияева на пять эпизодов.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — это документ, определяющий экономическую целесообразность проекта и содержащий расчеты всех необходимых затрат. Любое строительство начинается именно с его подготовки. Такая задача в сентябре 2013 года встала и перед руководством «Астана ЭКСПО-2017».

Для разработки ТЭО Талгат Ермегияев обратился к директору ТОО «Дирекция строящихся объектов спорта» Азамату Туматаеву и поручил ему привлечь к работе Урал Ибадильдину — учредителя ТОО «Rona LTD», компании, уже сотрудничавшей с Ермегияевым при строительстве объектов Азиады в Алматы и Центра олимпийской подготовки в Астане.

Казалось бы, схема простая: есть заказчик, есть подрядчик, который выполняет работу за оговоренную плату. Однако в этой, на первый взгляд, законной цепочке была ключевая деталь: подрядчик намеренно завышал стоимость работ, а разницу возвращал заказчику. По данным следствия, стоимость строительства объектов выставки была завышена на 447 миллиардов тенге. Кроме того, за победу в тендере на разработку ТЭО Ермегияев запросил 780 миллионов тенге — об этом в суде рассказала сама Урал Ибадильдина. Она также заявила, что стоимость ТЭО завышалась трижды — по указанию Ермегияева и бывшего консультанта нацкомпании Кажымурата Усенова.

Кажымурат Усенов, до января 2014 года возглавлявший департамент строительства «Астана ЭКСПО-2017», подозревался в хищении и растрате 214 миллионов тенге. Его задачей было подбирать «нужные» компании, которые по предварительной договоренности выигрывали тендеры. В ТЭО объемы работ указывались значительно выше фактических, что позволяло увеличивать бюджетные выплаты. С мая по октябрь 2014 года на счета подставных фирм неоднократно переводились крупные суммы, которые затем обналичивались.

Имя Кажымурата Усенова стало широко известно благодаря его сыну Максату, который в 2013 году, управляя BMW, сбил шестерых пешеходов и избежал наказания, а уже в 2014 году вновь совершил ДТП, снова нарушив правила дорожного движения.

Вернемся к деталям первого эпизода. Урал Ибадильдина дала следующие показания: «Когда слово „ЭКСПО“ прозвучало, у меня, скажем так, башку снесло. Конечно, хотели участвовать в этом проекте, радовались, бегали, звонили друг другу, обсуждали».

Рассказала о реакции на новость о строительстве ЭКСПО проекта в Астане и Алла Котлова, адвокат Т. Ермегияева.

— Желающих участвовать в проектах ЭКСПО было очень много — объемы финансирования были большими, и интерес со стороны компаний был соответствующий. Однако проблема заключалась в том, что ключевые подрядчики для ЭКСПО утверждались лично Елбасы, то есть Ермегияев не имел возможности влиять на их выбор. Все основные компании назначались президентом. Единственные договора, которые заключались без участия высшего руководства страны, касались мелких работ — вроде строительства ограждений, вывода канализации и других незначительных объектов, — сказала адвокат Т. Ермегияева Алла Котлова.

Радость от получения нового объекта обернулась приговором суда за дачу взятки и хищение бюджетных средств в особо крупном размере — семь лет ограничения свободы. Кстати, это весьма мягкое наказание, учитывая тяжесть совершенных преступлений. Тем более что это была не первая судимость Ибадильдиной: ранее она уже была приговорена к 2,5 годам лишения свободы, также за дачу взятки в особо крупном размере.

Для отмывания денег Урал Ибадильдина привлекла в команду бывшего главного архитектора Астаны Шохана Матайбекова. Он занимался обналичиванием средств в обмен на обещанный субподряд по разработке ТЭО выставочного комплекса. Матайбеков, в свою очередь, подключил алматинского бизнесмена Аяна Адамбаева.

Схема работала следующим образом: из нацкомпании средства переводились на счет ТОО «Rona LTD», после чего определенный процент направлялся на счет компании, связанной с Матайбековым. Тот затем перечислял деньги Адамбаеву, а он уже передавал полученную наличность Урал Ибадильдиной.

— Матайбеков на самом деле был тем человеком, который занимался обналичиванием денежных средств. Он никогда не видел Ермегияева и не пересекался с ним. Его показания строились на том, что, по словам Ибадильдиной, ему якобы стало известно: деньги, которые он обналичивает, предназначены для Ермегияева, — рассказала адвокат Т. Ермегияева Анар Кусаинова.

Кстати, на суде Матайбеков рассказал и о других нарушениях закона топ-менеджерами «Астана Экспо». Тот факт, что к проектированию выставки был привлечен Альберт Шпеер-младший — сын личного архитектора Адольфа Гитлера, был подан им как часть коррупционного плана.

Матайбеков давал следуюшие показания: «Меня возмущало то, что иностранные специалисты, участвовавшие в проекте, совершенно не беспокоились об экономии и рациональности. Было привлечено 25 человек со всего мира — известных, уважаемых архитекторов. Каждому из них выделили по 100 тысяч долларов. А местным специалистам предложили участвовать в разработке проектов на инициативной основе, без такого же финансирования. Я видел недостатки в этих проектах и случаи их ухудшения. Но наши заказчики безоговорочно выполняли все, что они говорили».

По мнению подсудимого, Альберт Шпеер-младший стал одним их архитекторов выставки только благодаря известности своего отца, который спроектировал Берлин.

— А вот младший Шпеер, непонятно, каким образом попал в проект. Ему заказали тестовый проект, который должны были дорабатывать все остальные участники конкурса. В итоге все 25 архитекторов дорабатывали именно его идею. А сама идея Шпеера-младшего — это «последняя капля нефти» — полный абсурд, — сказал в показаниях Матайбеков.

В июне 2025 года адвокаты Талгата Ермегияева провели пресс-конференцию, чтобы вновь привлечь внимание общественности к делу. Среди прочих заявлений о невиновности экс-главы «Астана ЭКСПО» сенсационно прозвучали слова адвокатки Анары Кусаиновой: «Обвинение и обвинительный приговор в отношении Ермегияева построены на ложных показаниях ключевого свидетеля с психическим расстройством». Защитница имела в виду учредителя ТОО «Rona LTD» — уже известную нам Урал Ибадильдину.

— Компания Rona LTD действительно принадлежала Урал Ибадильдиной, но в этот период, во время ЭКСПО, ее сын руководил компанией. Эти показания, которые она сменила с Есполова на Ермегияева, естественно защищали интересы семьи и сына. Первоначально она давала показания именно на Есполова, утверждая, что именно ему она передавала деньги, — сказала адвокат Т. Ермегияева Алла Котлова.

По словам адвокатов, на нее оказывалось колоссальное давление. За весь период следствия она ни разу не утверждала, что передавала денежные средства моему подзащитному. Ее показания носили предположительный характер — «как я поняла», «я подумала». А законом запрещено основывать приговор на предположениях и домыслах.

— Кто такая Ибадильдина? Это бедная женщина, показания которой были получены путем психологического давления и недозволенных методов ведения следствия: допросы ночью, в отсутствие адвоката и даже лишение свободы путем помещения на конспиративную квартиру. Все это привело к психическому расстройству, — рассказала адвокат Т. Ермегияева Анар Кусаинова.

Когда свидетели утверждали, что деньги передавались, адвокаты спрашивали: «Вам лично кто-то обращался?» Все отвечали: «Нет, с Ермегияевым лично никто не контактировал по поводу денег».

— Она была в очень нестабильном состоянии… Суд признал ее недееспособной и поместил в психиатрический институт. Ее перевели на конспиративную квартиру, где добились показаний, нужных следствию. После того как она их дала, было проведено новое освидетельствование, и ее признали вменяемой, чтобы легализовать эти показания, — сказала адвокат Алла Котлова.

Адвокат Т. Ермегияева Анара Кусаинова, заявила, что в материалах дела есть документальные подтверждения того, кто на самом деле получал эти денежные средства, и что это не просто чьи-то показания. Она отметила, что с сентября 2013 года проводились специальные оперативно-розыскные мероприятия — прослушка, наружное наблюдение, — в ходе которых под контролем обнаруживались бюджетные средства в особо крупном размере, которые обналичивались и передавались Ибадильдиной Айдосу Есполову.

По ее словам, Есполов имел прямое отношение к семье бывшего президента Казахстана.

Мурат Омаров, заместитель председателя правления АО НК «АСТАНА EXPO 2017» в 2014–2015 годах, рассказал, что впервые услышал эту фамилию только на суде и был удивлен, когда прокурор ее озвучил. Он пояснил, что подрядчики утверждали: к ним подходил молодой человек, представлялся Айдосом Есполовым, говорил, что с ним можно решать денежные вопросы, но при этом никто из подрядчиков не видел его лично, и он просил не упоминать эту фамилию.

Кусаинова также подчеркнула, что антикоррупционные органы, призванные выявлять и пресекать преступную деятельность, отслеживали эти операции, и под их контролем деньги обналичивались и передавались указанным лицам.

Приписные метры ограждения

Следующий эпизод дела Ермегияева — установка временного ограждения вокруг выставочного комплекса. Тендер на строительство забора выиграла компания Southfork Ltd.

Как позже рассказал в суде ее руководитель Сеит Сеитов, победу в тендере ему обеспечил Талгат Ермегияев. Для этого тот подписал приказ о создании тендерной комиссии во главе со своим доверенным лицом, которому было поручено признать ТОО Southfork Ltd победителем. Сеитов признался, что только за установку забора экс-председатель правления «Астана ЭКСПО» запросил у подрядчика «откат» в размере 350 миллионов тенге.

Между «Астана ЭКСПО» и ТОО Southfork Ltd был заключен договор на выполнение работ по устройству временного ограждения на сумму 811 988 771 тенге. Далее Ермегияев дал указание Кажымурату Усенову обеспечивать покровительство Сеитову при выполнении работ.

В чем это заключалось? Все просто: в актах выполненных работ ТОО Southfork Ltd были в несколько раз завышены объемы. Например, по факту было построено 2 метра забора, а в акте указано 200 метров. Соответственно, деньги из бюджета уходили на оплату «приписанных» метров.

Суд длился 67 дней. Через две недели большинство участников потеряли интерес к украденным миллиардам и засыпали в зале суда. Судья неоднократно просил подсудимых и их адвокатов вести себя более корректно. Больше всего замечаний получил веселый и ухмыляющийся Талгат Ермегияев. Фото, на котором он едва сдерживает смех, прикрыв рот ладонями, быстро разлетелось по сети.

— Ермегияев — сильная личность. Его можно согнуть, но сломать нельзя. Он всегда говорил: Я не побегу. Я ни в чем не виноват. Никаких прошений подавать не буду, — сказала адвокат Т. Ермегияева Алла Котлова.

В коррупции обвинили 23 человека — это коллектив «Астана ЭКСПО» и подрядчики. Доказано, что они, действуя в преступном сговоре, присвоили свыше 10 миллиардов тенге, принадлежащих национальной компании. В ходе судебного разбирательства 14 человек полностью признали свою вину.

Однако Талгат Ермегияев и его сообщники твердо отстаивали свою невиновность. Возникают вопросы: было ли обвинение справедливым? Чем объяснить упрямство и наглость подсудимых? На что опираются их защитники? Ответы на эти и другие вопросы — во второй части «Дела Ермегияева» в новом выпуске «Правда в деталях».