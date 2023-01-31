Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Астана должна быть образовательным и интеллектуальным центром страны - Президент РК

31 Января 2023, 16:38
Астана должна быть образовательным и интеллектуальным центром страны - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны, сказал Президент в ходе совещания по развитию столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Однако сохраняется проблема дефицита мест в детских садах и школьных учреждениях. Сегодня в очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей. В свое время эту проблему должен был решить специальный госзаказ. Несмотря на финансирование частных детских садов, проблема очередности до сих пор не решена. Конечно, к деятельности детских частных садов должны предъявляться определенные требования, но не стоит вмешиваться в их работу путем проведения ненадлежащих проверок. Кроме того, некоторые столичные школы все еще продолжают работать в трехсменном режиме.

В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ.

В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения. Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями. Акимат совместно с Министерством просвещения должны более активно работать в данном направлении. Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы и конкретных предложений. В целом надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала», - отметил Глава государства.


Новости по теме
Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву
Казахстанский вуз получит британский стандарт качества высшего образования
Глава государства подчеркнул важность завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте
Теги:
Читайте также
Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля
Касым-Жомарт Токаев отметил 73-летнего спортсмена из Карагандинской области
В Казахстане построена первая школа на средства, изъятые у коррупционеров
Более 140 пришкольных котельных расположены с нарушением норм в Карагандинской области
Глава государства подчеркнул важность завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте
День открытых дверей прошел для учеников РФМШ Астана
Отработка для стипендиатов «Болашак» сокращена на год при софинансировании обучения
Новости партнеров
Популярное
1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
3 345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане
4 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
5 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

Лента новостей