«Астана балет» представил алматинцам шедевры неоклассики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Программа Astana Ballet presents, которая включила в себя шедевр Джорджа Баланчина Concerto Barocco, A Journey of Memory Раймондо Ребека и Love’s Lost Idols Николо Фонте, представлена в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Три одноактных балета в исполнении солистов театра «Астана балет» были показаны на сцене ГАТОБ имени Абая, где собрались все любители неоклассического искусства. Зрители приветствовали солистов бурными аплодисментами.

«Эти спектакли самодостаточные сами по себе, они без развитой сюжетной логикой, и, наверное, этим и прекрасны, потому что они дадут возможность каждому зрителю интерпретировать по своему восприятию и почувствовать себя соавторами. Здесь нужно особо отметить спектакль Concerto Barocco, который является уже признанным шедевром, образцом неоклассического искусства», - сказала на пресс-конференции главный балетмейстер театра Мукарам Авахри.

Ведущая солистка столичного театра Дилара Шомаева добавила, что одно из направлений театра – это неоклассика, которое зародилось еще в ХХ веке.

«Наш театр гордится этими постановками, потому что подобных репертуаров в нашей стране практически не существует… Спектакли Раймондо Ребека и Николо Фонте как раз созданы специально для артистов «Астана балет» и больше нигде в мире не идут», - добавила она.

Идея одноактного балета A Journey of Memory (путешествие памяти) Раймондо Ребека заключена в самом его названии. Героиня спектакля - женщина на сцене появляется в образе реального человека и ее памяти. Она ведет диалог со своим прошлым, глядя на собственное отражение в зеркале. Раймондо Ребек стремится погрузить зрителей и героиню в атмосферу далекого прошлого, оставляя при этом всех в реальном мире. «В зеркале мы видим не только свое отражение, но и свои переживания, всю свою жизнь», - описывает свою постановку автор Раймондо Ребек. Премьера балета прошла в мае прошлого года в Нур-Султане.

Еще одноактный спектакль Love’s Lost Idols (утерянные кумиры любви) на музыку итальянского композитора Эцио Боссо поставил известный американский балетмейстер Николо Фонте. Его премьера состоялась в ноябре 2018 года в столице. Этот спектакль стал своеобразным ответом на извечный философский вопрос: «Как не переставать жить и любить, зная, что все это когда-нибудь закончится?». При помощи выразительного, а порой даже экстремального языка танца артисты говорят зрителям: «Все, что вам нужно - это жить здесь и сейчас, чувствовать и любить в этот миг, не заглядывая в будущее»!

Шедевр американского хореографа Джорджа Баланчина Concerto Barocco на музыку Иоганна Себастьяна Баха относят к числу величайших творений в истории танца. В этой постановке нет чёткого сюжета. Главная его особенность - абсолютное слияние музыки и танца.

Ранее сообщалось, что театр «Астана балет» в течение четырех дней в Алматы покажет насыщенную программу. Теперь 21 февраля, в 19:00, а также 22 и 23 февраля, в 18:00 зрителей ждет волшебная, всеми любимая сказка «Золушка» – С. Прокофьев, дирижер Арман Уразгалиев.