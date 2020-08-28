«Астана балет» под открытым небом: онлайн-концерт в новом формате представит театр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана балет» продолжает работу над своими онлайн-проектами. 27 августа коллектив столичного театра сменил родную сцену на площадку в самом сердце Ботанического сада. Там прошли съемки концерта, организованные при поддержке управления культуры и спорта и акимата города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В программу концерта с говорящим названием «Выступление в Ботаническом саду» входят два одноактных балета: «Love Fear Loss» приглашенного хореографа театра Рикардо Амаранте, а также «Путешествие памяти» современного балетмейстера Раймондо Ребека.

«Love Fear Loss» - это три дуэта, навеянные необыкновенной жизнью и восхитительной музыкой французской певицы Эдит Пиаф в исполнении ведущих солистов театра: Дилары Шомаевой и Дэвида Джонатана, Айжан Мукатовой и Сундета Султанова, Татьяны Тен и Фархада Буриева.

Заглавные партии в балете «Путешествие памяти» исполнили Айнур Абильгазина, Татьяна Тен, Фархад Буриев и Казбек Ахмедьяров.

Трансляция концерта состоится 2 сентября в 20:00 на YouTube-канале театра и будет доступна для всех желающих.

Съемки следующего концерта пройдут 30 августа на импровизированной сцене перед главным входом в «Астана балет». Мероприятие в честь Дня Конституции будет проходить в режиме онлайн на официальных интернет-платформах театра – YouTube и Instagram. В программу концерта войдут лучшие хореографические миниатюры из национального дивертисмента «Наследие Великой степи».

«Театр «Астана балет» представил множество онлайн-проектов за время карантина. Съемки концерта, организованные специально для данного формата работы, – это абсолютно новый этап. Здесь есть свои нюансы, которые отличают съемочный процесс от привычного нам. Но, уверен, наши зрители оценят старания артистов. Помимо этого, мы готовим еще один уникальный онлайн-проект, который будем реализовывать параллельно с возвращением к привычному режиму работы со зрителями», - рассказал директор театра «Астана балет» Александр Совостьянов.

Напомним, что Межведомственная комиссия одобрила второй этап послаблений карантина в Казахстане. С 31 августа в стране заработают объекты культуры при заполняемости зала не более 50%. Театр «Астана Балет» планирует открыть свои двери для зрителей с 1 сентября. Даты ближайших мероприятий будут анонсированы на сайте и в Instagram театра.