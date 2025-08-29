Астана, Алматы и Атырау обеспечили треть ВВП Казахстана в 2024 году

Структура ВВП в разрезе регионов

В структуре ВВП за 2024 год наибольшую долю занимают Алматы (22,9%), Астана (11%) и Атырауская область (11%).

Наибольший уровень ВРП на душу населения (валовой региональный продукт) традиционно фиксируется в нефтегазовых регионах и крупнейших агломерациях. Так, при среднем показателе ВРП по стране в 6,78 млн тенге лидируют Атырауская область (21,18 млн), Алматы (13,84 млн), Улытау (11,23 млн) и Астана (10,17 млн). В то же время наименее обеспеченными остаются Туркестанская (2,18 млн), Жамбылская (2,58 млн) и Жетысуская (3,2 млн) области.

На первый взгляд, статистика по Атырауской области за 2024 год выглядит противоречиво. Индекс физического объема экономики оказался ниже 100% — это значит, что регион показал спад по сравнению с 2023 годом. Однако Атырау все равно остался в числе лидеров по вкладу в ВРП страны и по уровню ВРП на душу населения.

Причины — в специфике региональной экономики.

— Даже колебания объемов добычи слабо роняют показатель на душу населения. В 2024 году индекс физического объема и экономики области был ниже 100% — это спад к 2023 году, но область все равно оставалась среди лидеров по вкладу в ВРП страны. Это эффект высокой ценовой добавленной стоимости отрасли и малой численности населения, — объяснил профессор экономических наук Бауыржан Искаков.

Экономика Атырау напрямую связана как с мировой конъюнктурой, так и с внутренней политикой добычи. Даже при добровольных ограничениях в рамках ОПЕК+ ситуация остается выгодной.

— Связка с мировыми ценами и внутренней политикой добычи прямая. При умеренно высоких ценах на нефть совокупная добавленная стоимость добычи остается большой — даже при административных ограничениях. Поэтому цифры у Атырау высокие, — подчеркнул эксперт.

Не нефтью единой

Пока нефтяные регионы Казахстана вынуждены соблюдать дисциплину ОПЕК+ и сдерживать физические объемы добычи, в стране неожиданно вырываются вперед так называемые «догоняющие» регионы. По итогам 2024 года лидерами по темпам реального роста ВРП стали Жетысу (+14%) и Туркестан (+10%).

Для Туркестана драйверами роста стали строительство и сектор услуг. Здесь работает эффект низкой базы — экономика относительно недавно получила импульс в виде мегапроектов, что и дает впечатляющие проценты.

— У Жетысу явный туризм и транспортно-логистический фактор, это Алаколь, новая инфраструктура и аэропорт в Ушарале. Всё это раскачивает малый и средний бизнес гостиниц и общепита, а также стройки, — отметил Б.Искаков.

По данным областных властей, только в 2024 году регион принял свыше двух миллионов туристов. Для экономики масштаба Жетысу это уже не локальная, а макроэкономическая величина.

Рост туризма, развитие сопутствующей инфраструктуры и услуги начинают вытеснять привычные сценарии, где ВРП регионов зависел только от сырья. Пока Атырау продолжает оставаться чемпионом в сырьевой сфере, Жетысу и Туркестан создают альтернативную историю — рост на основе услуг, аграрного сектора и туризма.

— Для роста производительности в аграрных регионах ключевыми направлениями должны стать развитие инфраструктуры и систем орошения, внедрение современных агротехнологий. Приоритет — работа с водой: переоснащение фермерских хозяйств на капельный полив, обновление техники и сервисная поддержка. Важны также сушильные комплексы с холодной обработкой. Нужно стимулировать кооперацию вокруг молока, мяса, плодоовощной продукции, выстраивать логистику «от поля до полки» и развивать региональные хабы предпринимательства в переработке. Отдельный акцент следует сделать на кадрах — развитие колледжей АПК на базе действующих переработчиков. А механизм субсидий необходимо увязать с KPI по урожайности и продуктивности, — подчеркнул Б.Искаков.

Неравномерный рост

Экономика Казахстана в 2024–2025 годах раскрывает сразу два разнонаправленных сюжета. С одной стороны, аграрные регионы ищут ключ к росту производительности. С другой — Алматы и Астана тянут на себе треть всего ВВП страны, но при этом сами становятся заложниками перегрева.

Параллельно с этим вырастает другая линия — неравномерная концентрация экономики. По данным Бюро нацстатистики, в 2024 году доля Алматы в ВВП составила 22,9%, Астаны — 11%, Атырау — также 11%.

Этот дисбаланс усиливает тот факт, что города продолжают «высасывать» население из регионов, концентрируя рабочие места, доходы и спрос на услуги. В 2024–2025 годах в Алматы и Астане фиксировалось положительное сальдо внутренней миграции. Спикер подчеркнул, что рост — неравномерный. Уже сейчас наблюдаются признаки перегрева.

Первый удар — рынок недвижимости. В Алматы и Астане цены на квартиры остаются на верхних уровнях по стране: в 2025 году их стоимость выросла на 5–10%. Аренда также дорожает, что снижает доступность жилья и увеличивает издержки бизнеса.

Второй удар — услуги. Несмотря на замедление инфляции в 2024 году, в 2025-м она снова ускорилась до 9,4%. Причина — рост тарифов и сервисных компонентов, наиболее болезненный именно в крупных агломерациях.

— Кроме того, существует инфраструктурная нагрузка — транспорт, школы, детские сады, коммунальные сети создают серьёзные проблемы при миграционном притоке. Это повышает скрытую стоимость жизни и бизнеса, включая арендную инфляцию. Дополнительное давление формируют внешние и внутренние факторы. После 2022 года, на фоне санкций против России и перестройки логистики, усилились параллельные торговые потоки через Казахстан, и сейчас мы уже находимся в зоне пристального контроля. В целом, официальные обзоры фиксируют устойчивую экономическую активность при колебаниях внешней конъюнктуры и цен, — добавил эксперт.

В частности, перестройка торговых потоков усилила роль Алматинской и Жетысуской областей как «коридоров» для трансграничного бизнеса. Они становятся бенефициарами логистики и услуг.

Мангистауская область получает шанс на глобальном энергопереходе. Здесь уже рассматриваются проекты по зеленому водороду и оффшорной ветроэнергетике, а также формируется спрос на сервисы шельфовых разработок.

Атырауская область остается ядром нефтегазовой экономики, но теперь перед ней стоит вызов — декарбонизация. Госпрограммы диверсификации и промышленная политика направлены именно сюда: создание новых перерабатывающих мощностей и инфраструктуры, без которых нефтяное доминирование региона станет обременительным.

К 2030 году это многообразие векторов способно радикально изменить саму структуру ВВП Казахстана. Но вопрос в том, какой ценой страна придет к новой модели.

— Базовый сценарий — это сохранение треугольника концентрации: Алматы, Астана и нефтегазовые области. При этом ожидается рост доли услуг и логистики, а также постепенное увеличение вклада обрабатывающей промышленности во внутренних регионах. Если цены на нефть будут стабильными, а ограничения в рамках ОПЕК+ сохранятся, то доля чисто добывающих регионов в ВВП может немного снизиться, тогда как вклад мегаполисов и транспортно-аграрных областей вырастет за счет переработки, сервиса и туризма. Сократится ли разрыв между регионами? Вероятно, лишь умеренно, — подчеркнул эксперт.

Как сгладить разрыв между регионами?

Разрыв между регионами Казахстана можно сгладить. Но путь к конвергенции лежит не через красивые отчёты, а через реальную производительность.

Первый шаг — урожайность. Жетысу, Туркестанская и Северо-Казахстанская области способны стать полями выравнивания, где каждая тонна зерна и каждый гектар капельного полива приближают страну к балансу. Урожайность и продуктивность — вот настоящие KPI, а не формальные галочки в отчетах.

Второй шаг — деньги, которые должны работать. Субсидии — это не подушка, а инструмент. И он обретает смысл лишь тогда, когда привязан к результату: урожайности, продуктивности, отдаче с каждого вложенного тенге.

Третий шаг — дороги, коридоры, мосты. Логистика превращается в кровеносную систему региональной экономики. Логистические центры и индустриальные зоны вокруг них — это новые артерии, которые могут оживить не только приграничные области, но и внутренние рынки.

Четвёртое направление — это развитие регионального туризма: Алаколь, Балхаш, Туркестанский кластер.