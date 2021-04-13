Ассоциацию рыбоводов Жамбылской области поручил создать Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы развития отрасли рыбоводства в регионе обсуждали на совещании под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие рыбного хозяйства в нашем регионе имеет большие перспективы. Помимо природных и климатических условий, есть еще один существенный плюс - государственная поддержка. Правительством разработана специальная программа до 2030 года . Для тех, кто станет заниматься рыбоводством, предусмотрено пять видов субсидий. Кроме того, в нашей области есть хорошие традиции рыбоводства, заложенные еще в советское время. Однако сейчас эта отрасль практически не развивается, за прошлый год объем продукции составил всего 1 150 тонн» - отметил Бердибек Сапарбаев.

По словам главы региона, в этом году в области запланировано произвести 1 500 тонн товарной рыбы, а в следующем – 2 500 тонн. По его словам, такие низкие темпы роста затруднят достижения конечного результата к 2030 году. К этому сроку запланировано производить уже 10 тысяч тонн товарной рыбы в год.

«Дела идут медленно, результаты слабые. Желающих вкладывать деньги в развитие рыбоводческих хозяйств немного. Большинство рыбоводов даже не знают о существовании государственной поддержки рыбного хозяйства», - посетовал аким области.

Как отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслан Оразбеков, приоритет в этой сфере отдается товарному рыбоводству и форелевым хозяйствам.

«В области есть 27 водоемов, пригодных для товарного рыбоводства, в которых в следующем году планируется произвести 22,6 тонны рыбы. В этом году планируется выловить 83,3 тонны форели в хозяйствах, расположенных на 21 горной реке», - рассказал он.

По словам Аслана Оразбекова, сейчас в регионе увеличивается производственная мощность питомников крестьянского хозяйства «Сандель» и ИП «А.Д. Чергенов». В прошлом году «Сандель» произвело два миллиона штук мальков, а ИП «А.Д. Чергенов» - четыре тысячи мальков и три миллиона личинок. Для увеличения объема продукции хозяйство «Сандель» ведет работы по строительству пруда площадью два гектара и стоимостью девять миллионов тенге, в котором планируется выращивать шесть миллионов мальков. Построит питомник и КХ «Койшыбай-Ата» для выращивания миллиона мальков.

Спикер отметил, что необходимо открывать перерабатывающие цеха, а также производства по выпуску кормов для рыбы.

«Для решения вопроса с кормами мы начали сотрудничать с заводами по производству комбикормов. Достигнута договоренность с ТОО «Данияр» из Алматы о строительстве завода по производству кормов для рыбы в городе Шу. Кроме того, планируем построить перерабатывающие цеха в Таразе и Шу, а также в селе Кордай. Было бы хорошо, если бы региональная Палата предпринимателей, СПК «Тараз», центры поддержки инвесторов помогали нам», - сказал он.

В ходе совещания поднимались проблемные вопросы - получения земельных участков для рыбоводческих хозяйств, развития племенного рыбоводства.

Аким области Бердибек Сапарбаев внимательно выслушал просьбы и предложения рыбоводов и заверил их, что рыбному хозяйству в регионе будет оказываться всяческая поддержка.

«Сегодня прозвучало немало хороших предложений. Все они будут учтены. Но хотелось бы добавить, что мы не должны рассматривать водоемы исключительно как источник получения рыбы. Их можно превратить в туристические объекты, предназначенные для семейного отдыха, рыбалки и так далее. Это позволит развивать как рыбное хозяйство, так и туристическую сферу», - сказал он.

Руководителю управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслану Оразбекову Бердибек Сапарбаев поручил заняться созданием ассоциации, а своему заместителю Берику Нигмашеву - урегулировать все вопросы, связанные с земельными участками, приобретенными инвесторами.

Глава региона отметил, что предприниматели, занимающиеся рыбоводством, должны объединиться и создать свою ассоциацию. Это поможет координировать действия и совместно решать возникающие вопросы, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.