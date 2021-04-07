Ассоциацию креативной индустрии тюркоязычных стран создали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане создана Ассоциация креативной индустрии тюркоязычных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Глава государства К.Токаев на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 31 марта отметил, что город Туркестан должен стать своего рода стержнем культуры, экономики. В этой связи, мы создаем ассоциацию креативной индустрии в городе Туркестане. Цель организации - формирование общей бизнес-площадки для тюркских народов, поддержка высокоинтеллектуальной и инновационной сфер, пробуждение творческой энергии среди молодежи. Туркестан на протяжении веков был культурным центром Центральной Азии и всего тюркского мира. Имея статус духовной столицы тюркского мира, а также учитывая историческую ценность, город обладает высоким потенциалом в развитии уникального креативного кластера. Это позволит превратить Туркестан в Глобальный инновационный культурный центр. С этой целью мы создаем сообщество креативной индустрии, общее для тюркских народов. Развитие данной отрасли продвигает экономику стран-гигантов. На наш взгляд, развитие креативной экономики-важный шаг к повышению конкурентоспособности всего региона», - сообщил заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев.

Председатель Ассоциации креативной индустрии тюркоязычных стран «FUTURK» Эльмира Сарсеналиева, принявшая участие в онлайн-брифинге, ознакомила с работой Ассоциации креативной индустрии Туркестана.

«Как сказал Глава государства, Туркестан должен стать ядром не только культуры, но и экономики. Именно с этой целью создается данная Ассоциация. В ближайшее время состоится обмен опытом предпринимателей тюркских народов. Это будет организация поддержки талантливой молодежи тюркоязычных стран. Миссия Ассоциации - формирование общей для тюркских народов культурной, туристской, информационной среды. Главное - поддержка малого и среднего предпринимательства», - сказала Эльмира Сарсеналиева.

Присутствовавший на брифинге директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Накипбеков презентовал проекты по поддержке молодежи.

«В области мы реализуем несколько проектов совместно с акиматом области по поддержке креативной молодежи, проектов. Сейчас действует проект «Кәсіпкерлік Қырандары», направленный на поддержку начинающих и малых предпринимателей. Впервые стартовавший в стране проект направлен на реальную поддержку инвестиций крупных, средних предпринимателей региона и микробизнеса, креативной молодежи, стартаперов, выпускников «Бастау Бизнес». Креативные бизнесмены в борьбе за инвестиции и менторов презентовали свои бизнес-идеи, в результате которых было выбрано 8 проектов. Таким образом, я считаю, что поддержка и развитие критических проектов - это важный шаг к повышению конкурентоспособности нашего региона, который позволит пробудить их творческую энергию», - сказал Тимур Накипбеков.