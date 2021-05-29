Ассоциация застройщиков Казахстана просит пересмотреть цены по проектам госпрограмм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков просит пересмотреть цены по стройпроектам государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас на фоне роста строительных материалов, в первую очередь, пострадают проекты, которые строятся в рамках государственных программ. То есть, это строительство по программе «Нурлы-Жер», предельная стоимость по которым - 240 тысяч для Алматы и 220 тысяч для Нур-Султана. И ту прибыль, в пределах 6%, текущий рост строительных материалов, он съел», - сказал Виктор Микрюков в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

По его словам, сейчас необходимо для быстрого решения вопроса обязать государственных застройщиков, и закрепить это Постановлением Правительства, провести пересмотр цен по действующим контрактам, которые были заключены в период с января 2019 года по январь текущего года.

«Потому что цены по данным контрактам заказчики отказываются пересматривать, всяческими уловками уходят от этого и готовы рассматривать изменение цен только в случае изменения проекта», - пояснил Виктор Микрюков.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин сообщил, сколько финансов строительные компании Казахстана вкладывают в строительные материалы и какова доля их прибыли.