РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 28 Май 2021 | GMT +6

    Ассоциация застройщиков Казахстана просит пересмотреть цены по проектам госпрограмм

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков просит пересмотреть цены по стройпроектам государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас на фоне роста строительных материалов, в первую очередь, пострадают проекты, которые строятся в рамках государственных программ. То есть, это строительство по программе «Нурлы-Жер», предельная стоимость по которым - 240 тысяч для Алматы и 220 тысяч для Нур-Султана. И ту прибыль, в пределах 6%, текущий рост строительных материалов, он съел», - сказал Виктор Микрюков в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

    По его словам, сейчас необходимо для быстрого решения вопроса обязать государственных застройщиков, и закрепить это Постановлением Правительства, провести пересмотр цен по действующим контрактам, которые были заключены в период с января 2019 года по январь текущего года.

    «Потому что цены по данным контрактам заказчики отказываются пересматривать, всяческими уловками уходят от этого и готовы рассматривать изменение цен только в случае изменения проекта», - пояснил Виктор Микрюков.

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин сообщил, сколько финансов строительные компании Казахстана вкладывают в строительные материалы и какова доля их прибыли.


    Теги:
    Строительство Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Сегодня, 15:35
    Военные корабли Казахстана прибыли в Баку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!