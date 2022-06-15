15 Июня 2022 16:24

Ассоциация блогеров появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Ассамблее народа Казахстана считают необходимым регламентировать деятельность блогеров в социальных сетях путем нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Площадкой социальных сетей ни в коем случае нельзя пользоваться в целях сведения счетов или преследования кого-либо. В связи с этим, на одном из заседаний нашего медиа-центра была озвучена идея создания Ассоциации блогеров. Это была наша реакция на негативные вбросы в социальных сетях, направленные на подрыв авторитета ассамблеи и дискредитацию деятельности этнокультурных объединений. Сейчас мы обсуждаем организационные вопросы. Ассоциация блогеров должна стать универсальной моделью общенационального диалога», - сказал руководитель медиа-центра Дома дружбы Равиль Валеев во время выступления на XX сессии АНК города Нур-Султана.

Он предполагает, что в состав ассоциации войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, представители Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы.

Р. Валеев отметил, что Ассамблея народа Казахстана ведет мониторинг социальных сетей по выявлению незаконных и негативных публикаций, направленных на подрыв единства народа Казахстана.

«В некоторых случаях нам удалось даже подружиться с авторами агрессивных постов на тему «Зачем нам нужна ассамблея?». В большинстве случаев это люди, имеющие поверхностное представление о работе ассамблеи и сути этнокультурных объединений, идущие на поводу популистских призывов», - пояснил спикер.

По его словам, в столичной Ассамблее народа Казахстана - 21 этнокультурный центр, каждый из них ведет свои страницы в социальных сетях. Им рекомендуется не просто освещать свою деятельность, но и рассказывать об истории этноса, обычаях, культуре, традициях.