РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Ассоциации «Казахстан-Люксембург» вручили благодарственное письмо Президента Казахстана

    None
    None
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава Представительства Казахстана в Европейском союзе Маргулан Баймухан торжественно вручил Ассоциации «Казахстан – Люксембург» благодарственные письма Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Министра культуры и спорта за значительный вклад в укрепление культурных отношений и популяризацию наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Основанная в 2019 году Ассоциация вносит заметную лепту в продвижение позитивного имиджа Казахстана за рубежом, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Люксембургом, а также реализацию взаимовыгодных проектов.

    Ассоциация знакомит люксембуржцев с богатой историей, культурным наследием и экономическими возможностями Казахстана. Для достижения этих целей Ассоциация также активно сотрудничает с Фондом «Отандастар», Почетным консульством РК в Люксембурге и Торгово-промышленной палатой Люксембурга.

    За время деятельности Ассоциация при поддержке Посольства впервые организовала для люксембургских зрителей показ казахстанского кино «Казахское ханство. Алмазный меч», интеграционную встречу казахстанцев, проживающих в Люксембурге и другие культурные и туристические мероприятия.

    В ходе встречи глава Ассоциации Нургуль Турсын рассказала об имиджевых и культурных проектах, которые планируется реализовать в ближайшей перспективе.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!