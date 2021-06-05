Ассоциации «Казахстан-Люксембург» вручили благодарственное письмо Президента Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава Представительства Казахстана в Европейском союзе Маргулан Баймухан торжественно вручил Ассоциации «Казахстан – Люксембург» благодарственные письма Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Министра культуры и спорта за значительный вклад в укрепление культурных отношений и популяризацию наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Основанная в 2019 году Ассоциация вносит заметную лепту в продвижение позитивного имиджа Казахстана за рубежом, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Люксембургом, а также реализацию взаимовыгодных проектов.

Ассоциация знакомит люксембуржцев с богатой историей, культурным наследием и экономическими возможностями Казахстана. Для достижения этих целей Ассоциация также активно сотрудничает с Фондом «Отандастар», Почетным консульством РК в Люксембурге и Торгово-промышленной палатой Люксембурга.

За время деятельности Ассоциация при поддержке Посольства впервые организовала для люксембургских зрителей показ казахстанского кино «Казахское ханство. Алмазный меч», интеграционную встречу казахстанцев, проживающих в Люксембурге и другие культурные и туристические мероприятия.

В ходе встречи глава Ассоциации Нургуль Турсын рассказала об имиджевых и культурных проектах, которые планируется реализовать в ближайшей перспективе.