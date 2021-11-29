Ассенизатор сливал нечистоты в центральную канализацию в Алматы: водитель наказан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель ассенизаторской машины привлечен к ответственности за слив нечистот в центральную канализацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сигнал об этом правонарушении поступил от жителя Алатауского района города в прямом эфире.

«Согласно данным обратившегося, в микрорайоне «Акбулак» водители ассенизаторских машин сливают нечистоты в канализацию. Инспекторами отдела природоохранной полиции нашего подразделения за нарушение действующего законодательства, в соответствии со ст.505 КРКобАП (Нарушение правил благоустройства города), в отношении 33-летнего гражданина И. возбуждено административное производство, с привлечением к ответственности в виде штрафа 20 МРП», - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Спикер отметил, что нечистоты ассенизаторские машины должны сливать в специальный разрешенный сливной пункт, где проводится промывка сетей, дезинфекция машины.

«Однако практика свидетельствует о том, что есть нерадивые граждане, сливающие нечистоты в городскую канализацию и водоемы. Такие нарушения влекут за собой административную ответственность», - добавил Ильяс Омирсериков.



