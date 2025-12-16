РУ
    Ассамблея ООН приняла резолюцию Таджикистана о сохранении ледников и криосферы

    Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) приняла резолюцию «О сохранении ледников и криосферы», инициированную Республикой Таджикистан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ховар

    По данным Комитета по охране окружающей среды при Правительстве РТ, резолюция, предложенная по инициативе Республики Таджикистан и Республики Перу, принята 12 декабря по итогам седьмой сессии в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби (Кения).

    — Резолюция призывает все государства-члены и партнеров по развитию активизировать усилия в области неотложных мер по сохранению ледников, борьбе с изменением климата, расширению международного сотрудничества и повышению устойчивости, а также привлечению финансовых ресурсов, — сообщает ведомство.

    Принятие данной резолюции путем аккламации на 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде подтверждает важную роль Таджикистана в продвижении повестки дня по водным ресурсам и климату, включая сохранение ледников на глобальном уровне.

