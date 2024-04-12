Ассамблея народа Казахстана собрала 600 тонн гумпомощи на 430 млн тенге

Всего Ассамблея народа Казахстана собрала 600 тонн гуманитарной помощи, что в денежном эквиваленте, совместно с денежными средствами от меценатов, составляет 430 млн тенге. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня на площадке столичного Дома дружбы проходит акция «Жүректен Жүрекке», которая на сегодняшний день находиться в активной фазе и находиться во всех регионах. На сегодняшний день 7 машин отправляются в Северо-Казахстанскую область, — сообщил Тимур Джумурбаев.

Он добавил, что в этих машинах находиться гуманитарный груз, который предназначается для жителей, пострадавших в населенных пунктах от паводков.

— Сейчас Ассамблея народа Казахстана принимает большие меры по оказанию помощи пострадавшему населению: создан республиканский штаб, был дан старт акции «Жүректен Жүрекке», которая активно реализуется во всех регионах. На базе всех Домов дружбы проходит сбор гуманитарной помощи, в западных и северных регионах принимают гуманитарную помощь и распределяют ее в наиболее пострадавшие регионы, — отметил он на площадке СЦК.

По словам председателя РОО «Астамлея жастары» по Казахстану порядка 11 тысяч волонтеров Ассамблеи народа Казахстана находиться на местах. Меценаты выделили 35 единиц специальной техники.