Ассамблея народа Казахстана провела общеказахстанский диктант в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Ассамблеи народа Казахстана в столичном Доме дружбы состоялся общеказахстанский открытый диктант на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Участников диктанта поприветствовала руководитель отдела межэтнических отношений Секретариата АНК Гульнар Тайгокова. Она отметила, что написание диктанта на казахском языке объединяет всех казахстанцев и расширяет сферу применения государственного языка.

«Состоялся общеказахстанский диктант, посвященный 30-летию Независимости РК. Активно откликнулись каракалпакский, татаро-башкирский, украинский, польский, дунганский, узбекский культурные центры, школьники, учителя воскресных школ, госслужащие. Хочется отметить возросший уровень грамотности, все работы оценены на «хорошо» и «отлично». Отрадно, что среди участников диктанта были и молодежь, и представители старшего поколения», - сообщили в АНК.

Мероприятие проводится ежегодно синхронно по всему Казахстану. Во всех областных, городских и районных библиотеках, вузах, колледжах и школах страны приняли участие все казахстанцы, желающие укрепить свои навыки, узнать, насколько хорошо владеют государственным языком.

Диктант читали профессиональные учителя столичных школ и управления образования. Его итоги будут озвучены на республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі».

В своем Послании Глава государства отметил, что каждый гражданин, связывающий свое будущее с Казахстаном, должен приложить все усилия к изучению государственного языка. Поэтому Ассамблея народа Казахстана ежегодно организует проекты, направленные на развитие государственного языка.