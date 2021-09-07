Ассамблея народа Казахстана провела общеказахстанский диктант в столице
Участников диктанта поприветствовала руководитель отдела межэтнических отношений Секретариата АНК Гульнар Тайгокова. Она отметила, что написание диктанта на казахском языке объединяет всех казахстанцев и расширяет сферу применения государственного языка.
«Состоялся общеказахстанский диктант, посвященный 30-летию Независимости РК. Активно откликнулись каракалпакский, татаро-башкирский, украинский, польский, дунганский, узбекский культурные центры, школьники, учителя воскресных школ, госслужащие. Хочется отметить возросший уровень грамотности, все работы оценены на «хорошо» и «отлично». Отрадно, что среди участников диктанта были и молодежь, и представители старшего поколения», - сообщили в АНК.
Мероприятие проводится ежегодно синхронно по всему Казахстану. Во всех областных, городских и районных библиотеках, вузах, колледжах и школах страны приняли участие все казахстанцы, желающие укрепить свои навыки, узнать, насколько хорошо владеют государственным языком.
Диктант читали профессиональные учителя столичных школ и управления образования. Его итоги будут озвучены на республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі».
В своем Послании Глава государства отметил, что каждый гражданин, связывающий свое будущее с Казахстаном, должен приложить все усилия к изучению государственного языка. Поэтому Ассамблея народа Казахстана ежегодно организует проекты, направленные на развитие государственного языка.