Ассамблея народа Казахстана презентовала фильм «Дорогой мира и согласия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице на торжественном мероприятияя Ассамблея народа Казахстана презентовала телевизионный проект «Дорогой мира и согласия», посвященной 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «Дорогой мира и согласия» посвящен нашей стране и приурочен к праздникам – ко Дню Первого Президентта и ко Дню Независимости РК. Наша съемочная команда объездила все регионы. Как только я пришла в Ассамблею народа Казахстана, мне хотелось показать, как она работает, как она устроена. Практически все крупные города объехали, посмотрели, как работают Дома дружбы, Советы матерей. Встречались с интересными людьми. Все эти истории вошли в проект», - сказала автор фильма, официальный представитель АНК Майя Бекбаева.

Проект состоит из пяти серий: «Центр», «Юг», «Запад», «Север», «Восток». В нем показывают жизнь и быт различных этносов, живущих на территории страны.

Фильм покажут по телеканалу «Хабар» с 6 по 10 декабря, а также на телеканале «AbaiTV». Кроме того, фильм будет транслироваться на YouTube- канале Ассамблеи народа Казахстана.

По словам Майи Бекбаевой, в фокусе внимания были многодетные семьи.

«Я снимала этот проект, чтобы наше правительство увидело героев, которых мы показали в фильме. Например, в Семее живет многодетная семья: муж казах, жена русская. Они усыновляют детей разных национальностей с особыми потребностями. Мне очень хотелось показать эту семью, чтобы ей помогли. Да, администрация города оказывает поддержку. Но этого недостаточно. Мы должны показывать такие семьи, чтобы на них был фокус внимания всей страны. Таких героев в нашем фильме много. Мне кажется, наша журналистская задача заключается в этом. Также было важно показать, чем занимается Ассамблея. Хромает информационное освещение. Ассамблея многое делает. Совет матерей хорошо работает на севере страны. Есть бесплатные секции в Домах дружбы. Ассамблея много занимается благотворительностью. Эту работу нужно показывать», - отметила она.