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Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Новым годом

31 Декабря 2021 14:28
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Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Нового года Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».

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Дорогие соотечественники!

Примите наши искренние и сердечные поздравления с Новым 2022 годом!

Новый год – один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, который дарит всем радость, домашний уют и надежды на будущее.

«Минувший год ознаменован 30-летием Независимости Казахстана.

30-летие – это важная веха, возродившая казахскую государственность и обретение свободы, мечты о которой лелеяли многие поколения наших предков. Этот небольшой промежуток времени вместил в себя целую эпоху, наполненную победами и достижениями.

Благодаря мудрости и сплоченности наших граждан, нам удалось сберечь мир и согласие на благословенной казахстанской земле укрепить единство народа. Независимость убедительно показала, что наше многообразие стало источником силы и развития, новых подходов и новых идей. Нас стало больше – 19 миллионов казахстанцев, сердца которых бьются вместе. Мы успешно преодолели все трудности пандемии, и нашей гордостью стали сплочение, солидарность, взаимная поддержка и дружба.

Дорогие казахстанцы!

Пусть наступающий Новый год будет полон новых свершений и счастливых моментов в жизни нашего народа!

Пусть сбудутся планы и мечты каждой казахстанской семьи, растет благополучие, укрепляется шанырак. Мир и покой, здоровье и счастье детей и близких придут в каждый дом.

Желаем вашим семьям мира и взаимопонимания. Пусть сбудутся ваши самые заветные желания!» - говорится в подравлении АНК.



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#АНК   #Новый год  
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