Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Новым годом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Нового года Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».
Дорогие соотечественники!
Примите наши искренние и сердечные поздравления с Новым 2022 годом!
Новый год – один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, который дарит всем радость, домашний уют и надежды на будущее.
«Минувший год ознаменован 30-летием Независимости Казахстана.
30-летие – это важная веха, возродившая казахскую государственность и обретение свободы, мечты о которой лелеяли многие поколения наших предков. Этот небольшой промежуток времени вместил в себя целую эпоху, наполненную победами и достижениями.
Благодаря мудрости и сплоченности наших граждан, нам удалось сберечь мир и согласие на благословенной казахстанской земле укрепить единство народа. Независимость убедительно показала, что наше многообразие стало источником силы и развития, новых подходов и новых идей. Нас стало больше – 19 миллионов казахстанцев, сердца которых бьются вместе. Мы успешно преодолели все трудности пандемии, и нашей гордостью стали сплочение, солидарность, взаимная поддержка и дружба.
Дорогие казахстанцы!
Пусть наступающий Новый год будет полон новых свершений и счастливых моментов в жизни нашего народа!
Пусть сбудутся планы и мечты каждой казахстанской семьи, растет благополучие, укрепляется шанырак. Мир и покой, здоровье и счастье детей и близких придут в каждый дом.
Желаем вашим семьям мира и взаимопонимания. Пусть сбудутся ваши самые заветные желания!» - говорится в подравлении АНК.
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