Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Днем Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены Ассамблеи народа Казахстана поздравили соотечественников с Днем Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте поздравить вас с государственным праздником - Днем Первого Президента РК. День Первого Президента – это день исторического выбора и день народного единства и согласия в Казахстане. Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения суверенного Казахстана, как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине.

Своими достижениями, глубокими преобразованиями в общественно-политической жизни наше государство заслужило признание мирового сообщества и заняло в нем достойное место.

От чистого сердца поздравляю вас с Днём Первого Президента! Желаю нашему Президенту, вам и вашим близким семейного благополучия, крепкого здоровья и счастья! Пусть наша Родина – Республика Казахстан, развивается, крепнет и процветает! Пусть все наши начинания будут результативными, а будущее – светлым!» - написал в Facebook депутат Мажилиса Парламента РК Ильяс Буларов.

Представитель дунганского этнокультурного центра «Вынхуа» Жамбылской области, член АНК Зайнуддин Махусеев отметил ряд изменений за годы независимости.

«Посмотрите, как изменился наш Казахстан за время правления Елбасы. За 30 лет независимости, многое изменилось, отстроены города, дома и школы, налажена работа медицинских учреждений, множество программ по поддержке многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, развитие спорта, поддержка малого и среднего бизнеса, каждый год пенсии индексируются, у людей есть большой выбор, где учиться и как дальше развиваться, выросли доходы населения, бедность сократилась. Налажены механизмы разрешения конфликтов, отказ от ядерного оружия, открыты возможности для импорта и экспорта, дружеские отношения со всеми странами. Это не просто слова - это реальность. Именно так выглядит реальная политика Елбасы», - отметил Зайнуддин Махусеев.

«Темп времени - ракета. Как вчера, белые сегодня стали страницами истории. Это был болезненный, но великолепный момент рождения нового государства и нового общества. Этот момент еще не закончился, но мы выучились вне самых тяжелых испытаний. Самые сложные годы позади, и я верю, что наша страна будет расти и дальше. Национальный статус казахов, национальная ценность сегодня достойна реального государства-бывшей нации», - говорит член АНК Идрис Бим.

Член АНК, директор ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» Гулам Умаров выразил уверенность, что грамотная политика Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева принесла свои плоды.

«Наша страна достойно прошла испытания в период становления. В те непростые для нашего государства времена благодаря целеустремленности, политической воли, дальновидности Лидера нации Нурсултана Назарбаева получилось сберечь и укрепить нашу Независимость и сохранить суверенитет, реализовать ряд важнейших социально-экономических реформ, направленных на повышения благосостояния граждан. Были открыты новые политические, дипломатические, экономические, научные, культурные горизонты. Казахстан стал конкурентоспособным государством и занял достойное место в мировом сообществе. Это позволило успешно представлять и отстаивать интересы нашей страны во внешней политике», - подчеркнул спикер.

«Вместе с Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым началась история Независимости Казахстана. Елбасы в самые сложные годы становления нашего государства взял на себя ответственность за будущее Республики, за наше будущее. С именем Первого Президента неразрывно связаны достижения нашей страны – государственные символы, национальная валюта независимого Казахстана, проведения «EXPO- 2017», понятие «казахстанский путь развития». Дата «День Первого Президента Республики Казахстан» - межэтническое единство. Сила нашего государства - в единстве народа. Именно Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев высказал идею объединения всех этнокультурных объединений в единую организацию - Ассамблею народа Казахстана. Благодаря мудрой государственной политике мира и согласия, начатой реализовываться Нурсултаном Назарбаевым, в нашей стране удалось сохранить единство, стабильность, устойчивое развитие. От всей души п оздравляю всех с государственным праздником – с Днем Первого Президента Республики Казахстан!» - поздравил член АНК, заслуженный деятель спорта РК Руслан Исмазов.

С аналогичными поздравлениями выступил и Владимир Сорокин, председатель русской общины «Радонеж» Жамбылской области.

«Именно 1 декабря 1991 года в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был избран на пост президента нашей страны. Появление данной даты в календаре говорит о заслуженном признании заслуг Лидера Нации Нурсултана Назарбаева. Достижения Нурсултана Назарбаева на посту президента вызывают огромное уважение.

Первый Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев навсегда вошел в историю как выдающийся политик мирового масштаба, с именем которого связано становление и укрепление казахстанской государственности, уверенное развитие страны по пути демократии и прогресса, масштабные и важные реформы. Благодаря политической мудрости, дальновидности, стратегии Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, наша страна добилась успехов на международной арене. Елбасы неоднократно выступал инициатором урегулирования ряда международных конфликтов. Основатель Независимого государства Нурсултан Назарбаев смог обеспечить мир, согласие и единство нашего общества. Казахстанский многоэтничный народ получил возможность развивать свою культуру, язык, веру, традиции. Поздравляю с Днем Первого Президента Казахстана и желаю всем мира и единства!» - заключил В. Сорокин.