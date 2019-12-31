Ассамблея народа Казахстана: Мы на деле доказали, что наша сила в единстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравляет соотечественников в наступающим Новым годом, передает МИА «Казинформ».

«Это один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, который дарит всем радость, домашний уют и тепло, надежды на будущее. Уходящий год стал годом важных и судьбоносных общественно-политических событий. Благодаря мудрости народа, Казахстан продолжил путь развития и созидания. Мы на деле доказали, что наша сила в единстве, опирающемся на многообразие мнений, разнообразие подходов, богатство новых идей», - отмечается в тексте поздравления.

Также отмечается, что в 2020 году нам предстоит отметить 25-летие Ассамблеи народа Казахстана и Конституции страны. Это - Год волонтера, пронизанный стремлением сделать нашу жизнь лучше, чувством гражданской ответственности и добровольческой деятельности.

175-летие Абая и 1150-летие Абу Насра аль-Фараби раскроют новые грани духовной культуры, науки и истории Великой степи.

«В будущем году мы вместе приложим совместные усилия для повышения благополучия населения. Этого мы сможем успешно достичь, сохраняя единство и сплоченность народа.

Дорогие земляки! Пусть наступающий Новый год будет полон интересных событий и счастливых моментов в Вашей жизни! Пусть в Ваших семьях царят мир и взаимопонимание, сбудутся самые заветные желания и добрые надежды! Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!», - говорится в поздравлении.