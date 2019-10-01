АСП: почему люди скрывают свои доходы и какой ущерб представляет государству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О конкретных случаях сокрытия доходов для получения адресной социальной помощи рассказали в Минтруда РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были выявлены вопиющие обманы сотрудников социальных служб жителями Актюбинской области. Так, в начале апреля этого года жительница региона подала документы на АСП в отдел занятости и социальных программ Алгинского района. Ей была назначена соцпомощь на общую сумму 1 млн 574 тыс. 820 тенге, из расчета выплат по 131 тысяч 235 тенге ежемесячно. ‪23 апреля эта же женщина получила временную регистрацию и снова подала документы на получение АСП, но уже в городе Актобе», – рассказала руководитель отдела мониторинга малообеспеченных семей и оказания соцпомощи областного управления координации занятости и социальных программ Аксулу Жубаназарова.

По ее словам, при назначении АСП наиболее распространённым нарушением является сокрытие доходов и повторное получение социальной помощи путем регистрации по временному месту пребывания.

«Желая обогатиться незаконным путем жители региона нанесли государству ущерб на общую сумму 3,5 млн тенге», - добавила А. Жубаназарова.

Во исполнение указания Минтруда по выявлению излишне выплаченных платежей, управлением координации занятости и социальных программ Актюбинской области установлено, что жительнице Алги повторно назначена АСП на общую сумму 1 млн 600 тысяч 548 тенге. За три месяца обманным путем она успела получить 400 тысяч 137 тенге, которые в настоящее время возвращены в бюджет, а назначенная выплата по второму решению полностью прекращена.

Скрыв свои реальные доходы несколько жителей Актюбинской области незаконно добились назначения адресной социальной помощи, тем самым нанесли государству ущерб на общую сумму более около 3,5 млн тенге.

Подобный факт имел место в Байганинском районе, где глава многодетной семьи в апреле этого года подал документы на получение социальной помощи и указал доходы в размере минимальной заработной платы.

В результате слаженной работы департамента государственных доходов и управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области было установлено, что мужчина скрыл доход, полученный от частного предпринимательства, на сумму 13 млн 944 тысяч 480 тенге. В связи с превышением доходов семьи была пересчитана АСП. Выплаченная за три месяца соцпомощь на сумму 315 тысяч 360 тенге, в полном объеме возвращена в бюджет.

Руководитель отдела социальной помощи и социального партнерства областного Управления координации занятости и социальных программ Майгуль Рахимжанова сообщила о вопиющих фактах обмана сотрудников социальных служб жителями Павлодарской области. По ее словам, при назначении АСП наиболее распространенным нарушением является сокрытие реальных доходов.

В Павлодарской области 444 семьям, скрывшим свои реальные доходы, тем самым незаконно добившимся назначения адресной социальной помощи, прекращены выплаты.

«Так, семья из 6 человек, проживающая в селе Каратерек Майского района подала заявление на назначение АСП в апреле месяце 2019 года. Семье было назначено АСП в размере 105 тысяч 843 тенге. При дополнительной проверке силами нашего управления было выявлено сокрытие реальных доходов семьи. В результате проведения перерасчета семье было отказано в получении АСП», – рассказала Майгуль Рахимжанова.

В Западно-Казахстанской области проверкой на предмет правомерности получения адресной социальной помощи были охвачены 2 516 семей, из которых 586 семьям приостановлена, еще 508 семьям прекращена выплата.

«Мать шестерых детей, проживающая в городе Уральск с декабря прошлого года стала получать АСП. При проверке на предмет правомерности получения соцпомощи нами было выявлено сокрытие реальных доходов семьи. Глава семьи, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель в 2018 году скрыл доход на сумму 6 млн 904 тыс 550 тенге. В этом году, cогласно налоговым отчетам за первое полугодие 2019 года, доход семьи составил 3 млн 877 тысяч тенге. В результате проведения перерасчета семье было отказано в получении АСП», – рассказал руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ ЗКО Кайргали Надыргалиев.

Подобный факт имел место в Жанакалинском районе, где в апреле прошлого года тесть заявительницы в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» получил кредит в размере 5 млн 200 тыс. тенге, на которые приобрел 17 голов племенного КРС.

«Учитывая, что заявительница не указала приобретенный проживающим вместе с ней тестем КРС по льготному кредитованию, тем самым скрыла реальный доход семьи, ей прекращена выплата АСП на сумму 1 млн 530 тыс. 612 тенге. Выплаченные деньги за апрель и май месяцы в сумме 255 тыс. 100 тенге возвращены в бюджет», – сообщил К. Надыргалиев.

Напомним, по итогам мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено 73,8 тысяч фактов, списки получателей направлены в местные исполнительные органы для проработки. В результате 18,7 тысяч семьям выплаты прекращены, приостановлены выплаты по 14,4 тысяч семьям и еще по 31,3 тысяч семьям - АСП пересчитана. Предпринимаемые меры обеспечили возврат в бюджет неправомерно назначенных АСП на сумму 85,1 млн тенге.