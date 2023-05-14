Асланбек Шымбергенов принес Казахстану третье «золото» на ЧМ по боксу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов стал чемпионом мира в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале в весовой категории до 71 килограмма он выступил против узбекистанца Саиджамшида Джафарова. Оба боксера начали поединок очень активно, далее в течение трех раундов шел обоюдный обмен ударами, но преимущество было на стороне казахстанца. В итоге он одержал победу единогласным решением судей.

Асланбек Шымбергенов - серебряный призер Азиатских игр-2018, чемпион Азии-2022, двукратный чемпион (2014, 2017) и двукратный вице-чемпион (2013, 2018) Казахстана. Также он является капитаном сборной Казахстана на ЧМ-2023 в Ташкенте.

Ранее победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай также Дулат Бекбауов взял «серебро».