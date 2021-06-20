Аскару Мамину доложили о внедрении новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил строительную площадку Объединенной университетской больницы при НАО «Медицинский университет Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.
Рассмотрены вопросы внедрения новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения, которые планируется реализовать путем строительства в стране 20 крупных многопрофильных больниц в рамках государственно-частного партнерства. Из них 4 клиники будут построены при ведущих медицинских университетах страны, что позволит обеспечить комплексный подход к развитию науки, образования и лечебного процесса, повысить эффективность клинических исследований.
«Наличие современной медицинской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, имеет принципиальное значение для дальнейшего развития всей системы здравоохранения страны. Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации инфраструктуры здравоохранения и повышению компетенции медицинских работников, что позволит обеспечить оказание медицинских услуг населению на качественно новом уровне», — сказал А. Мамин во время осмотра шоу-рума будущих медицинских центров.
В инспекционной поездке приняли участие заместители Премьер-Министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов, аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, министры здравоохранения Алексей Цой, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов.