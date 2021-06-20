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Аскару Мамину доложили о внедрении новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2021, 12:09
Аскару Мамину доложили о внедрении новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил строительную площадку Объединенной университетской больницы при НАО «Медицинский университет Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Рассмотрены вопросы внедрения новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения, которые планируется реализовать путем строительства в стране 20 крупных многопрофильных больниц в рамках государственно-частного партнерства. Из них 4 клиники будут построены при ведущих медицинских университетах страны, что позволит обеспечить комплексный подход к развитию науки, образования и лечебного процесса, повысить эффективность клинических исследований.

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Одним из таких современных учреждений станет Объединенная университетская больница при НАО «Медицинский университет Астана». Медицинский центр будет соответствовать международным стандартам JCI и включать круглосуточный стационар на 800 коек, дневной стационар, консультативно-диагностический комплекс, научно-исследовательские и клинические лаборатории, аудитории и учебные классы. Проект планируется реализовать в I квартале 2023 года.

«Наличие современной медицинской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, имеет принципиальное значение для дальнейшего развития всей системы здравоохранения страны. Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации инфраструктуры здравоохранения и повышению компетенции медицинских работников, что позволит обеспечить оказание медицинских услуг населению на качественно новом уровне», — сказал А. Мамин во время осмотра шоу-рума будущих медицинских центров.

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В инспекционной поездке приняли участие заместители Премьер-Министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов, аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, министры здравоохранения Алексей Цой, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов.


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