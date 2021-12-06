Аскар Жакупбаев назначен председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Жакупбаев Аскар Шакенович назначен на должность председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Аскар Жакупбаев родился в 1963 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, Алматинскую академию экономики и статистики. Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим строительной части совхоза Мынбулакский. С 1986 по 1996 годы работал ветеринарным врачом, секретарем комитета комсомолов совхоза Мынбулакский, ветеринарным инспектором акимата села Мынбулак. В 1996-1997 гг. — заместитель главного ветеринарного врача Аягозского района по эпизоотии. В 1997 году занимал должность главного специалиста Департамента сельского хозяйства Семипалатинской области. В 1997-1999 гг. — ведущий специалист; заведующий противоэпизоотического лечебно-профилактического отдела Комитета ветеринарии ВКО. В 1999 году являлся заместителем директора, начальником станции ветеринарного контроля Восточно-Казахстанской областной ветеринарной лаборатории; начальник противоэпизоотического отдела Восточно-Казахстанского областного ветеринарного надзора; и.о. начальника отдела ветеринарного надзора — главный государственный ветеринарный инспектор области. В 1999-2002 гг. — заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного территориального управления МСХ РК. В 2002-2006 гг. — заместитель начальника Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции МСХ РК. В 2006-2011 гг. — заместитель начальника; начальник Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. В 2011 году был начальником Управления по административной работе; председатель Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. В 2011-2016 гг. — руководитель Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. В 2016-2017 гг. — руководитель управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области. В 2017-2019 гг. — руководитель управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области. В 2019-2021 гг. — начальник отдела развития АПК регионального филиала Национальной палаты предпринимателей по ВКО. С июня 2021 года по настоящее время являлся заместителем директора по экономическим вопросам Регионального филиала Национальной палаты предпринимателей по ВКО.