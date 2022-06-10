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Аскар Умбеталиев освобожден от должности руководителя аппарата Минюста РК
10 Июня 2022 11:23

Аскар Умбеталиев освобожден от должности руководителя аппарата Минюста РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра юстиции РК Умбеталиев Аскар Ерболатович освобожден от должности руководителя аппарата Министерства юстиции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Аскар Умбеталиев родился в 1980 году в Кызылординской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Алматинский экономический университет, King’s College London (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 1997 году монтажником 4-го разряда в АО «КазЮжBодСтрой».

В разные годы работал в структурах Министерств финансов, юстиции, ТОО «СК-Фармация».

В 2016-2020 гг. — занимал различные должности в департаментах по организации экспертной деятельности, внутреннего администрирования; руководил Центром судебных экспертиз Министерства юстиции РК.

С февраля 2021 года являлся руководителем аппарата Министерства юстиции РК.


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