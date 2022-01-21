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Аскар Шакиров высказался о сотрудничестве с Европарламентом

21 Января 2022 14:10
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Аскар Шакиров высказался о сотрудничестве с Европарламентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров высказался о резолюции, принятой Европейским Парламентом по ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, депутаты Сената считают принятие резолюции поспешным.

«Очевидно, что инициаторы данного документа основывались на искаженных фактах. На это указывает предвзятость данного документа», - сказал депутат.

Он отметил, что Парламент Казахстана 10 января направил письма в адрес руководителей политических групп, руководителей комитетов по иностранным делам, по правам человека Европейского Парламента. В них излагалась суть произошедших событий в начале января.

«Буквально по горячим следам министр иностранных дел Казахстана провёл ряд встреч с ключевыми лицами Европейского Союза, где также ознакомил европейских коллег с сутью произошедших событий. Также вызывает недоумение то, что не принимается во внимание предоставленная широкой, в том числе международной, общественности, работа не только государственных органов, но и института гражданского общества по обеспечению прав лиц, задержанных в ходе расследования. В частотности это деятельность участников национального превентивного механизма против пыток под эгидой омбудсмена», - подчеркнул А. Шакиров.

По его данным, в конце прошлого года Казахстан посетили председатель межпарламентского союза Дуарте Пашеку, а также председатель парламентской ассамблеи совета Европы Рик Дэмс. После встреч они дали положительные заключения проводимым в Казахстане политическим реформам, объявленным Президентом РК.

Он отметил, что с первых дней январских событий, включая кульминационную стадию, которая началась 5 января, практически в режиме онлайн большинство электронных средств массовой информации транслировали январские события.

«Я имею ввиду, в первую очередь, те бесчеловечные действия бесчинствующих налетчиков. Эти кадры обошли практически весь мир и не принимать во внимание данные документы перед тем, как принимать резолюцию, я думаю, это по крайней мере необъективно. Я хочу отметить, что Европейский парламент является важным партнером Парламента Казахстана в деле продвижения демократии, верховенства закона. Мы готовы и в дальнейшем продолжать взаимовыгодный конструктивный диалог с данной международной организацией на принципах взаимоуважениях и невмешательства во внутренние дела друг друга», - заключил Аскар Шакиров.


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#Сенат   #Евросоюз   #Европа   #Международная деятельность РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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