Аскар Шакиров призвал иностранных парламентариев к расширению сотрудничества с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров в рамках 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» провел ряд двусторонних встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В ходе переговоров с председателем Комитета по иностранным делам Сената Королевства Испания А. Гутиеррисом отмечен высокий уровень межгосударственных отношений, а также потенциал для развития сотрудничества между казахстанскими и испанскими парламентариями.

Представитель Казахстана отметил, что Королевство является надежным стратегическим партнером нашей страны в Евросоюзе. «Казахстан заинтересован в развитии контактов с испанскими парламентариями в рамках участия в работе парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы», - сказал А. Шакиров.

В свою очередь, испанский сенатор сообщил о своем намерении создать группу дружбы с Казахстаном в верхней палате Королевства.

Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждены на встрече с вице-спикером Совета народных представителей Республики Индонезия Фадли Зоном и вице-спикером Совета представителей регионов Республики Индонезия Дармаянти Любис. Аскар Шакиров отметил богатый опыт Индонезии в сфере исламского финансирования и обозначил заинтересованность Казахстана в привлечении индонезийских финансовых институтов к участию в деятельности Международного финансового центра «Астана». По словам Ф. Зона, Индонезия готова перенять опыт Казахстана по переносу столицы.

«Казахстанско-пакистанские отношения отличаются открытостью и последовательностью», - подчеркнул А. Шакиров на встрече с заместителем председателя Сената Парламента Исламской Республики Пакистан Салимом Мандвиуалла.

«Ярким примером слаженной работы в многостороннем формате является тесное сотрудничество в рамках ШОС и СВМДА. Уверен, наша взаимная поддержка будет способствовать дальнейшему укреплению регионального сотрудничества и повышению потенциала указанных международных площадок», - сказал казахстанский сенатор.

В свою очередь, Салим Мандвиуалла поблагодарил за приглашение на 4-ое совещание спикеров и подтвердил готовность Пакистана к более тесным связям с Парламентом Казахстана. В ходе беседы гость вручил Аскару Шакирову приглашение посетить с визитом Пакистан.

Собеседники высказались за наращивание экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

На встрече с заместителем председателя Палаты депутатов Румынии Флорином Иордаке вице-спикер Сената отметил, что Глава государства К. Токаев поставил задачу развития туризма. «Мы открыты для других стран для развития торгово-экономических отношений. Парламенты стран мира вышли на качественно новый уровень. Мы намерены продолжать межпарламентские связи на взаимовыгодных условиях с Румынией», - сказал А. Шакиров.

Ф. Иордаке отметил, что Казахстан является надежным партнером Румынии и его страна намерена стать мостом для продвижения казахстанских товаров на рынке Европы. В качестве приоритетных сфер сотрудничества он назвал сельское хозяйство, инновации и технологии, экологию и туризм.

На встрече с генеральным секретарем Палестинского Национального Совета Мухаммедом Муссой Собейхом Аскар Шакиров отметил важность усиления ролей парламентов в международных делах. «Диалоговая площадка в рамках встречи спикеров парламентов стран Евразии является важной площадкой обмена мнениями. Казахстан является сторонником решения любых конфликтных ситуаций мирным путем. Казахстан принимает активное участие в урегулировании конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке. Мы готовы также продолжать расширение двухсторонних связей», - сказал вице-спикер Сената Парламента Республики Казахстан.

В свою очередь, Генеральный секретарь Палестинского Национального Совета отметил, что Палестина поддерживает идею мира во всем мире и готова приложить все усилия для сохранения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, вчера в Нур-Султане прошло 4-ое совещание спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».











