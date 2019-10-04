Аскар Мырзахметов побывал на строительстве Шуской СЭС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие возобновляемых источников энергии является приоритетным направлением АПК Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Аскар Мырзахметов в рамках рабочей поездки в Шуский район посетил строительную площадку солнечной электростанции «ШУ-100 МВт». Строительство объекта в рамках реализации Карты индустриализации на 2015-2019 годы ведет проектная компания ТОО «M-Kat Green».

Отметим, что «M-KAT Green» относится к группе компаний крупного французского производителя электроэнергии Total Eren SA. Финансирование одного из крупнейших в сфере солнечной энергетики в Центральной Азии проекта осуществляется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).





Электростанция мощностью 100 МВт возводится в Алгинском сельском округе, недалеко от города Шу. Под ее строительство выделен земельный участок площадью 500 га. На сегодняшний день завершено 45% объема строительных работ, доставлено более 70% необходимого оборудования.





Введение в эксплуатацию Шуской СЭС планируется к концу этого года, планируется трансляция республиканского телемоста в прямом эфире.

Это первый в Казахстане подобный проект солнечной фотоэлектрической станции, работающей на одноосевых системах ориентации панелей на солнце. С его запуском ожидается значительное снижение выбросов углекислого газа по сравнению с обычными электростанциями, работающими на угле, и в результате – улучшение экологической ситуации в регионе. Мощность СЭС позволит обеспечить электроэнергией порядка 20 тыс. человек.

Кроме того, запуск Шуской СЭС окажет поддержку стабильности экономики региона, будет способствовать увеличению трудовой занятости жителей Шуского района.

Производимая электрическая энергия будет реализовываться в соответствии с 15-летним соглашением о покупке электроэнергии между M-KAT Green и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», которое принадлежит АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Отметим, что первые в Казахстане промышленные солнечные и ветровые электростанции были запущены именно в Жамбылской области, и с тех пор Жамбылская область стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. Регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами. В Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра достигает 6 метров в секунду и более, и этот потенциал можно использовать в промышленных масштабах. Для региона характерно и значительное количество солнечных дней в году.

Так, в 2012 году в Кордайском районе введена в эксплуатацию первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» общей мощностью 7 МВт. В числе объектов ВИЭ в регионе также первая в Казахстане промышленная ВЭС на Кордайском перевале мощностью 1,5 МВт, крупнейшая в стране малая ГЭС на Тасоткельском водохранилище в 9,2 МВт, Меркенская ГЭС в 1,5 МВт, Каракыстакская ГЭС в 2,3 МВт в районе Турара Рыскулова и другие. В июле 2015 года во время телемоста с участием Елбасы введена в эксплуатацию крупнейшая в Казахстане СЭС «Бурное Солар-1».

Сегодня в Жамбылской области функционируют 10 объектов ВИЭ с общей установленной мощностью 168,7 МВт. Это 4 объекта ГЭС суммарной мощностью 15,1 МВт (две Меркенских ГЭС, Каракыстакская и Тасоткельская), 3 объекта ВЭС суммарной мощностью 53,1 МВт (ТОО «Vista International», ТОО «Ветроинвест», «Кордай К-1»), 3 объекта СЭС суммарной мощностью 100,5 МВт («KaзЭкоВатт», «Burnoe Solar-1», «Burnoe Solar-2»).

Жамбылская область, с ее растущей экономикой, всегда испытывала дефицит электроэнергии, и проект Шуской СЭС станет важным шагом в модернизации и расширении мощностей для удовлетворения растущих потребностей региона в электроэнергии. В перспективе до 50% потребности в электроэнергии смогут покрыть возводимые в регионе гидро-, ветро- и солнечные электростанции.

Напомним, в 2013 году в Казахстане объявили переход к «зеленой» экономике и увеличению к 2050 году до 50% доли возобновляемой чистой энергии от общего производства электроэнергии.