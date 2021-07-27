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Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана

27 Июля 2021 15:19
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Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с министром транспорта Республики Узбекистан Илхомом Махкамовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, в частности, вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов.

Стратегическое партнерство Казахстана с Узбекистаном динамично развивается по всем направлениям, включая транзитно-транспортную сферу. Казахстанская и узбекская стороны принимают меры по наращиванию транспортно-логистического потенциала для увеличения объемов взаимной торговли.

За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 46% и составил 1,5 млрд долларов. Экспорт РК в РУ увеличился на 58,4%.

Несмотря на пандемию, между Казахстаном и Узбекистаном отмечается повышение показателей по всем видам грузовых перевозок.

Только за I квартал 2021 года идет увеличение контейнерных перевозок до 233,9 тыс. ДФЭ с ростом на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом за 6 месяцев т.г. вырос на 18% и составил 1,3 млн тонн.

Стороны договорились с 29 июля т.г. открыть новое авиасообщение по маршруту «Актобе-Нукус» с частотой 2 раза в неделю. В настоящее время между РК и РУ выполняются 32 рейса в неделю.

Во время встречи стороны обсудили планы по реализации крупных совместных инфраструктурных проектов – строительство новой железнодорожной линии «Дарбаза-Махтаарал», высокоскоростной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент» и др.

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