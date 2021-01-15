Аскар Мамин вновь назначен Премьер-Министром РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили кандидатуру Аскара Мамина на пост Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента.

В ходе голосования депутаты одобрили кандидатуру Аскара Мамина на пост Премьер-Министра РК.

Мамин Аскар Узакпаевич родился в 1965 году в Целинограде.

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности инженер-строитель, экономист.

Трудовую деятельность начал монтажником треста «Целинтяжстрой».

1996–2008 годы — первый заместитель акима города Астаны, вице-министр транспорта и коммуникаций, первый вице-министр индустрии и торговли, министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, аким Астаны.

С апреля 2008 года — президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

С 9 сентября 2016 года — Первый Заместитель Премьер-Министра РК.

25 февраля 2019 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Премьер-Министром РК.

Награжден медалью «Ерен еңбегіүшін» в 1998 г., орденом «Құрмет» в 2006 г., орденом «Барыс» II степени в 2011 г., орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского III степени (РПЦ) в 2010 г., орденом Почетного Легиона Французской Республики в 2013 г., орденом «Крест Признания» второй степени Латвийской Республики в 2013 г, орденом I степени «За гражданские заслуги» Королевства Испании в 2014 г. Почетный гражданин города Астаны — 2011 г., Почетный железнодорожник — 2012 г., Почетный строитель Казахстана — 2013 г.