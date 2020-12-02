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Аскар Мамин: Сбор зерна повысится до 25 млн тонн в год за счет цифровизации

Автор:  
Серик Сабеков
2 Декабря 2020, 10:19
Аскар Мамин: Сбор зерна повысится до 25 млн тонн в год за счет цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За счет цифровизации повысится сбор зерна до 25 млн тонн в год. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в перспективе только за счет цифровизации повысится сбор зерна до 25 млн тонн в год. Не менее важный вопрос - это цифровизация земельных отношений. Ведется объемная работа по созданию Единого государственного кадастра недвижимости, включающего в себя данные по земельным участкам, строениям и сооружениям», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что Правительством внесен в Парламент законопроект по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках Единого государственного кадастра недвижимости. Законопроект позволит перевести многие услуги в электронный формат, упростить порядок предоставления земельных участков и в целом улучшить качество оказываемых услуг населению.


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