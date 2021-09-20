Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках поездки в Западно-Казахстанскую область провел совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития региона, а также проинспектировал реализацию проектов транспортной, жилищной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, АПК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

О разработке Комплексного плана социально-экономического развития ЗКО на 2021-2025 годы, социально-экономической ситуации, инфраструктурном строительстве, вопросе электро- и газоснабжения, а также инвестиционных проектах доложили заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, аким области Гали Искалиев, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, вице-министры национальной экономики Алишер Абдыкадыров, финансов — Марат Султангазиев.

В рамках комплексного социально-экономического развития Западно-Казахстанской области в течение пяти лет планируется реализация 141 мероприятия по развитию обрабатывающей промышленности, АПК, социальной сферы, жилищной, транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечению гражданской защиты и охраны окружающей среды. Запланировано привлечение 2,4 трлн тенге инвестиций, из них 80% — частный капитал. Исполнение Комплексного плана позволит к 2025 году увеличить объем обрабатывающей промышленности с 205 до 300 млрд тенге в год, долю МСБ — с 32,7% до 37,8%.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию Западно-Казахстанской области. Регион обладает высоким потенциалом промышленного развития. Реализация мероприятий разрабатываемого Комплексного плана социально-экономического развития придаст серьезный импульс привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил в течение двух недель внести проект Комплексного плана на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, после чего вопрос будет обсужден на заседании Правительства.

А. Мамин также провел отдельное совещание по вопросам развития нефтегазовой и химической промышленности в Западно-Казахстанской области с участием отечественных и иностранных инвесторов — KPO b.v., Shell, Agip Karachaganak b.v, SRPM Resources Ltd., Nostrum Oil&Gas, ABS-Munai и др. Рассмотрены состояние и перспективы реализации новых инвестпроектов в указанных отраслях экономики — увеличение объемов добычи нефти и газа, а также их переработки, строительство НПЗ, комбината по производству калийных удобрений и др. Особое внимание уделено своевременной реализации инвестпроектов на месторождении Карачаганак, а также обеспечению газом внутреннего рынка.

В рамках рабочей поездки А. Мамин ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта г. Уральск. Реализация проекта позволит увеличить пассажирооборот в 2 раза с 200 тысяч до 400 тысяч пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года Главе Правительства доложили о реализации проектов реконструкции и модернизации автодорог в Западно-Казахстанской области, развитии инженерно-коммуникационной и энергетической инфраструктуры региона. Премьер-Министр посетил предприятия «Батыс Су Арнасы» и ТОО «Жайық Ет», а также с. Тукпай Теректинского района, где ознакомился с ходом строительства жилищной инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы жер», развитием АПК региона.

За 8 месяцев текущего года объем строительных работ в Западно-Казахстанской области увеличился на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 88,5 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 302 тысяч кв метров жилья (+2,7%). Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 0,7% и составил 120,9 млрд тенге.

Вместе с тем, объем инвестиций в основной капитал снизился на 29,2% до 214,2 млрд тенге, объем промышленного производства на 6,8% и составил 1,77 трлн тенге. Объем производства горнодобывающей промышленности уменьшился на 6,9%, обрабатывающей промышленности — на 12,8%. В то же время производство продукции химической промышленности выросло в 1,5 раза, готовых металлических изделий — на 11,8%.