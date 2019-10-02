Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Шымкент и Туркестан

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках исполнения поручений Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию городов Шымкент и Туркестан совершил рабочую поездку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В Шымкенте Аскар Мамин ознакомился с состоянием инженерной инфраструктуры жилого массива «Бадам» (195-ый квартал), о проблеме электроснабжения которого в партию Nur Otan обратилась школьный учитель Гулназ Абдирова. 27 сентября в ходе личного приема граждан в общественной приемной партии Nur Otan Премьер-Министр ответил Г. Абдировой, что завершение работ по электроснабжению домов предусмотрено в декабре этого года, а по проекту строительства водопроводных и газовых сетей разрабатывается проектно-сметная документация.





Премьер-Министр посетил площадку проекта по реставрации и музеефикации «Городища Шымкент», обнаруженного во время археологических раскопок. Проект несет историческую ценность и призван стать привлекательным туристическим объектом в рамках празднования в 2020 году, когда Шымкент будет культурной столицей СНГ.





Глава Правительства посетил завод по производству керамогранита «Зерде-Керамика», который поставляет продукцию не только на казахстанский рынок, но и в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.





А. Мамин также ознакомился с планами по возрождению текстильной отрасли региона.

За 8 месяцев 2019 года объем производства промышленной продукции в Шымкенте составил 359,6 млрд тг. На 17,8% увеличилось производство обрабатывающей промышленности, в том числе химической продукции – на 21%, металлургии – на 25,9%, нефтепродуктов – на 31,5%. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Шымкент достигло 67,2 тыс. единиц или 114,5% к соответствующему периоду 2018 года.

Главе Правительства представили проект нового терминала аэропорта города Шымкента с пропускной способностью 400 пассажиров в час, который планируется построить к октябрю 2020 года.

Премьер-Министр проинспектировал ход работ в рамках 1-го этапа модернизации города Туркестана, включая строительство объектов административного, социального и историко-культурного назначения: зданий акимата, управлений и департаментов, медиа-центра, площади «Нур-Султан», спортивной школы Олимпийского резерва, центра обслуживания населения, музыкальной школы, городского парка с аттракционами, дворца бракосочетания, визит-центра, Восточной бани, амфитеатра и городского Арбата.













А. Мамин совместно с акимом Туркестанской области У. Шукеевым и министром экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиевым посадили деревья на аллее им. Н. Ондасынова, дав старт республиканской акции по посадке деревьев.



